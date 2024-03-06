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Продюсер Рудченко раскрыл, почему Пугачева танцевала под украинскую песню

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Продюсер Рудченко раскрыл, почему Пугачева танцевала под украинскую песню

Алла Пугачева Фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

Продюсер уверен, что таким образом Пугачева решила проверить реакцию россиян. Он назвал видео с танцами под украинскую песню “обыкновенной издевкой”

Певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в соцсети видео, в котором на яхте в Израиле танцует под звуки украинской песни “Ой, на горе два дубка”. Продюсер Павел Рудченко отреагировал на эти кадры и назвал это “попыткой подлить масла в огонь”, сообщает News.ru.

“Мне кажется, что Пугачева пытается подлить масла в огонь. Украинские народные песни – острая, злободневная тема. Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию”, сказа продюсер.

Рудченко отметил, что при этом в самой украинской культуре он не видит ничего плохого.

Напомним, что накануне 75-летия Алла Пугачева отметила наступление весны в Израиле. Исполнительница под зажигательную музыку повеселилась на яхте в необычном образе.

Взято отсюда

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