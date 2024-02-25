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Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом

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Продюсера Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом

Бари Алибасов Фото: кадр из youtube.com

76-летнему заслуженному артисту России стало плохо днем. По данным источника, ему потребовалась экстренная помощь медиков

Продюсера известной группы “На-На” Бари Алибасова госпитализировали в Москве с инсультом, сообщает “МК” со ссылкой на телеграм-канал 112.

По данным источника, артист помещен в реанимацию одной из столичных клиник.

Как уверяет Telegram-канал, что Алибасову стало плохо днем 25 февраля, и на момент прибытия врачей скорой он “находился в состоянии оглушения”.

Ранее сообщалось, что у госпитализированного Панкратова-Черного нашли атеросклероз аорты.

Взято отсюда

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