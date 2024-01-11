Задержанный работал во власти более десяти лет

Сегодня, 11 января, был задержан заммэра Барнаула по дорожному хозяйству Антон Шеломенцев — его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. На госслужбе Антон находился более десяти лет, с 2012 года — до этого он пару лет работал геодезистом. Редакция NGS22.RU рассказывает, где учился и как трудился подозреваемый в коррупции. Подробнее об этом — в нашем профайле.

Из геодезии — на государственную службу

Антону Шеломенцеву, заместителю главы по дорожному хозяйству, 35 лет. Родом он из Барнаула — образование нынешний слуга народа получал здесь же. В 2010 году он окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности «мелиорация рекультивация и охрана земель». А в 2018 году отучился в магистратуре в алтайском РАНХиГС по направлению «государственное и муниципальное управление».

Два года после окончания аграрного вуза Антон работал геодезистом и мастером дорожного участка. Работа «на земле» Шеломенцева не впечатлила, и в 2012 году он решил поступить на госслужбу. О том, как это было, он в 2020 году рассказывал в интервью с выпускниками РАНХиГС. Сейчас этот материал удален с сайта вуза, как и все остальные упоминания Антона Шеломенцева (его имя убрали даже из списка выпускников). Однако в браузере осталась сохраненная копия страницы.

— Профессиональный путь после получения первого высшего образования начинался с биржи труда в 2010 году. Первая запись в трудовой — геодезист, далее — мастер дорожного участка. Потом узнал, что объявлен конкурс на должность ведущего специалиста комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи в отдел дорожного хозяйства. Прошел небольшой отбор, поступил на муниципальную службу ведущим специалистом, через два года перешел на должность главного специалиста, начальника отдела, еще через два года — заместитель председателя комитета, далее — председатель. Десять лет напряженной, но очень интересной работы, — рассказывал Шеломенцев.

Такой карьерный рост Антон не считает большим достижением. В этом же интервью для сайта РАНХиГС он сказал:

— Не считаю продвижение по службе особенным успехом. Трудолюбие, обучаемость, стремление к познанию, ответственность и любовь к своему делу — качества, которые позволят добиться успехов в любой сфере. Работа на госслужбе — это огромная ответственность.

«Пересаживать с автомобилей на общественный транспорт»

О личной жизни Антона известно немногое. Замглавы о нерабочем не распространяется — у него нет даже страниц в социальных сетях. Зато о дорогах в Барнауле Шеломенцев говорил часто и много и даже попадал из-за этого в скандалы.

Летом 2023 года на многострадальном перекрестке Попова — Павловский тракт, который топит при каждом дожде, установили новые ливневки. Однако после дождя улица вновь превратилась в огромную лужу. Антон Шеломенцев назвал такую работу ливневки эффективной: с его слов, раньше проезжую часть затапливало целиком, а теперь вода заполняет только одну из полос.

В 2020 году Антон дал большое интервью ИА «Амител», в котором заявил, что состояние дорог в Барнауле улучшается с каждым годом, а постоянные пробки в городе — только из-за большого количества машин:

— В рамках городских средств малыми шагами реализуем доступность. А все пробки в городе — из-за узких мест и роста автомобилизации. Его необходимо снижать, пересаживать людей с автомобилей на общественный транспорт. Вводить платные парковки и дороги.

Официальный доход — половина от взятки

Раньше госслужащие были обязаны подавать антикоррупционные декларации каждый год. Теперь их публикуют в обобщенном виде без указания персональных данных. Последняя подробная декларация Шеломенцева опубликована в 2019 году.

За тот год председатель комитета по дорожному комитету Шеломенцев заработал 1 227 431 рубль. А в 2020 он получил взятку в размере двух миллионов рублей, что почти в два раза больше его официального дохода за предыдущий год. Помимо этого, в декларации указаны 367-метровый земельный участок, жилой дом 20 квадратных метров и квартира 85 квадратов. В личном пользовании у нынешнего коррупционера была легковушка Nissan Teana — даже подержанные авто этой модели стоят от миллиона рублей.

Плата за покровительство

По данным следствия, Антон Шеломенцев брал деньги у предпринимателя за покровительство. За шестизначные суммы он разрешал перевозить пассажиров, несмотря на то что автобусы не вмещают весь пассажиропоток. Его задержали, а в доме и офисе провели обыски. В пресс-службе алтайского следкома рассказали, что брать взятки Антон стал еще до того, как стал заместителем мэра:

— По данным следствия, в 2020 году подозреваемый, занимая должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, через посредника получил взятку в размере 2 миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок в краевом центре.

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Видео: пресс-служба алтайской прокуратуры

«Амик» писал, что взятку Шеломенцеву дал предприниматель Олег Бесчастный. Его компания обслуживает маршруты № 73, 75 и 80. Источник сообщает, что предприниматель находится под подпиской о невыезде.

А вот в разговоре с корреспондентом «Толка», который смог дозвониться до перевозчика, Бесчастный опроверг свою причастность к этому делу.

Взято Источник

12.01.2024