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Проект – 10 фильмов из Сибири. Нашей родной, мощной, великой.

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Проект - 10 фильмов из Сибири. Нашей родной, мощной, великой.

На ближайшие годы наша команда “Man from Siberia” (“Мужик из Сибири”) продолжает большую работу над фильмами, которые будут посвящены важным социальным темам.

Мы неоднократно убеждались в особенностях Сибири. Это и характер людей, и чувство свободы, качество природы, история и особенная энергия. Потенциал нашей холодной Родины лишь только начинает раскрываться. В рамках 10 тем нам предстоят десятки экспедиций, больше года съёмок, сотни больших встреч с интересными людьми, мы будем проживать важные моменты жизни с нашими героями и попытаемся раскрыть их смыслы вам, так как темы, которые мы хотим затронуть, касаются абсолютно каждого, особенно сегодня в современное время. Дети и их воспитание, образование, саморазвитие, производства, экология, духовность и сила рода, история Сибири, Алтай в будущем и т.д. Люди активно уезжали в города за последние 50 лет. Наконец, пришла пора возвращаться на землю. И старт этому уже дан. Люди ищут смыслы организуя экопоселения, деревни, переезжая в свои дома на земле, а некоторые и вовсе разрабатывают новые города, реальных примеров уже достаточно, именно об этом будет следующий фильм, над которым работает наша команда. Мы хотим сохранить большой пласт эпохи в наших документальных фильмах и делиться ими на весь мир. Мы ищем партнёров и спонсоров в этом пути. С предложениями и пожеланиями вы всегда можете писать на нашу официальную почту проекта: manfromsibb@gmail.com Сайт: manfromsib.com

А также можете писать нам в официальные страницы во всех соц.сетях.

А какая тема фильмов больше интересна Вам? Благодарим за поддержку проекта!

Тизер 10 фильмов: https://vk.com/video-80143061_456239135?access_key=099f32d6ebf1017cac

Взято отсюда.

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