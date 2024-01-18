Проект «Формирование комфортной городской среды» продлили в Алтайском крае

В 2024 году благоустройство затронет 55 общественных пространств

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлен в регионах, сообщают «Вести Алтай». О намерении продлить программу и увеличить объемы ее финансирования заявил президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов в Москве.

Изначально действие программы было рассчитано на период до 2024 года, но, по словам президента, программа доказала свою нужность и полезность. Более 14 млн человек по всей стране приняли участие в этой работе.

В Алтайском крае, по данным Минстроя, на средства проекта с 2019 по 2023 годы благоустроили 1190 общественных пространств: дворов, пешеходных зон, парков, спортивных площадок.

В 2024 году, по итогам конкурсного отбора, благоустройство затронет 55 объектов.

Ранее “БР” сообщал о том, что глава Бийска Виктор Щигрев стал одним из представителей Алтайского края на форуме в Москве.

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Взято отсюда