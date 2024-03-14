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Пластиковые окна в Горняке

Проект магазина с двухэтажным гаражом на крыше в Барнауле прошел стройэкспертизу

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Магазин с большим гаражом-стоянкой на верхних этажах планируют построить в развивающемся районе нагорной части Барнаула, где продолжается застройка жилыми многоэтажками

В Барнауле построят магазин крупного алтайского ритейлера с гаражом-стоянкой на 150 машино-мест на двух верхних этажах. Проект со второго раза согласовали на градосовете в этом году. А на днях появилась информация, что он прошел негосударственную экспертизу. Новый объект хотят возвести на улице 6-й Нагорной. Этот перспективный район барнаульской Горы не первый год застраивают жилыми высотками и социальными объектами. Участок для нового здания нашли как раз рядом с новостройками.

Взято отсюда

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