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Проект “Михутка” дал старт вокальному конкурсу для особенных детей в Алтайском крае

редактор01 mins

Главный приз мероприятия — полет в Москву для записи совместного трека с Димой Биланом

Михутка / Фото: Екатерина Смолихина

Проект “Михутка” впервые дал старт вокальному конкурсу среди талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья в Алтайском крае – “Особенный вокал. Дети”. Согласно сообщению на странице волонтерской организации во “ВКонтакте”, главный приз конкурса – полет в Москву для записи совместного трека с Димой Биланом.

Отмечается, что роль жюри в конкурсе будет необычной. До самой развязки и выбора победителя судьи из числа профессиональных музыкантов и педагогов по вокалу не будут видеть, кто перед ними поет. Это позволит не делать акцент на особенности ребенка.

Принять участие в конкурсе смогут дети с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 18 лет. Сейчас открыта запись на отборочный тур – он пройдет 11 сентября. Финал конкурса состоится уже на следующий день – 12 сентября.

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