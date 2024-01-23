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Проект на миллиард. В Барнауле собираются строить еще одну суперполиклинику

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Проект на миллиард. В Барнауле собираются строить еще одну суперполиклинику

Здание поликлиники №9 Фото: Михаил Полубедов/"Вечерний Барнаул"

Готов проект здания еще одной большой поликлиники для жителей барнаульских новостроек. Строительство может начаться уже в 2024 году

24 января на градостроительном совете Барнаул будут обсуждать проект поликлиники №9. Ее запланировали построить в квартале 2033 на ул. Попова, 128. Предложение подготовил институт “Алтайгражданпроект” по заданию регионального “Единого стройзаказчика”.

Что известно о проекте

Ранее сообщалось, что новый корпус разместится на участке в 1,1 га и позволит объединить раздробленную сеть помещений поликлиники №9. Он будет рассчитан на 100 тыс. человек и 700 посещений в смену, 150 из которых придется на женскую консультацию.

В поликлинике организуют работу терапевтов, хирургов, диагностов, узких специалистов, лаборатории, дневного стационара на 24 койки и многое другое.

Ранее “Толк” писал, что сейчас поликлиника №9 располагается в шести помещениях, большинство из них находятся на первых этажах жилых домов и в пристройках к ним. Учреждение рассчитано на 1,2 тыс. посещений в смену, но фактически в 2022 году принимало 2,3 тыс. человек.

Взято отсюда

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