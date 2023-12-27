Проект повестки дня заседания Избирательной комиссии Алтайского края №56, назначенного на 27 декабря 2023 года в 16 часов 00 минут

ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА ДНЯ
Заседания Избирательной комиссии Алтайского края № 56
27 декабря 2023 года
Начало заседания в 16 часов 00 минут
1. О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края.
2. Об организации работы пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.
3. Об установлении единой нумерации избирательных участков, подлежащих образованию в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.
4. О Рабочей группе Избирательной комиссии Алтайского края по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.
5. О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии Алтайского края предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2024 году.
6. О назначении ответственных лиц для контроля за изготовлением и передачей в территориальные избирательные комиссии избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.
7. О назначении ответственных лиц за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.
8. Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата Избирательной комиссии Алтайского края.
9. Об утверждении Положения об аппарате Избирательной комиссии Алтайского края.
В повестку дня заседания Избирательной комиссии Алтайского края могут быть внесены изменения.
Взято отсюда.
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