Проект повестки дня заседания Избирательной комиссии Алтайского края №56, назначенного на 27 декабря 2023 года в 16 часов 00 минут

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ

Заседания Избирательной комиссии Алтайского края № 56

27 декабря 2023 года

Начало заседания в 16 часов 00 минут

1. О награждении Почетной грамотой Избирательной комиссии Алтайского края.

2. Об организации работы пунктов приема заявлений о голосовании по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

3. Об установлении единой нумерации избирательных участков, подлежащих образованию в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

4. О Рабочей группе Избирательной комиссии Алтайского края по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году.

5. О Порядке приема, учета, анализа, обработки и хранения в Избирательной комиссии Алтайского края предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2024 году.

6. О назначении ответственных лиц для контроля за изготовлением и передачей в территориальные избирательные комиссии избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

7. О назначении ответственных лиц за доставку и передачу специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней для голосования на выборах Президента Российской Федерации в 2024 году.

8. Об утверждении структуры и штатного расписания аппарата Избирательной комиссии Алтайского края.

9. Об утверждении Положения об аппарате Избирательной комиссии Алтайского края.

В повестку дня заседания Избирательной комиссии Алтайского края могут быть внесены изменения.

Взято отсюда.

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