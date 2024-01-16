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Проект с участием студентов открывает «Радио России – Алтай»

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Проект с участием студентов открывает «Радио России – Алтай»

В «Студии «Кактус» говорим о студенческих стартапах.

00:00

В «Студии «Кактус» студентка АлтГУ Елизавета Козубенко и кандидат географических наук, проректор по научной и инновационной работе АГАУ Евгений Попов обсуждают студенческие стартапы, рассказывают истории успехов и неудач. Вместе пытаемся выяснить, стартап – это про науку и творчество или про деньги? Может ли стартап стать дипломным проектом? Многим ли студентам стоит пробовать себя в научном предпринимательстве? Слушайте запись программы.

Мария Рудакова

Взято отсюда.

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