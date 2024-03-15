Проекты по импортозамещению в Алтайском крае получат дополнительную поддержку

Вопрос стимулирования производства отечественных товаров взамен ввозимых из-за рубежа накануне поднял на совещании с членами правительства страны президент России Владимир Путин.

Совещание было посвящено реализации идей, озвученных в послании Федеральному собранию. В послании глава государства определил ключевую цель, которую нужно достигнуть в экономической сфере к 2030 году – Россия должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Как отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов, добиться этого можно в том числе благодаря активной реализации проектов по импортозамещению. Для их поддержки планируется использовать льготные кредиты и субсидии. Также будет запущенно 12 программ, направленных на производство высокотехнологичной продукции по различным направлениям: станкостроение и робототехника, новые материалы и химия, обеспечение продовольственной безопасности и другие.

Президент России, в свою очередь, отметил, что 2023 год стал «уникальным» для развития импортозамещения в нашей стране.

«Замещали то, что ранее производилось иностранными участниками рынка экономической деятельности. Заместили, на мой взгляд, очень достойно. По многим направлениям даже улучшили и качество, и сроки поставок на рынок. Хорошо поработали», – подчеркнул Владимир Путин.

Так, в Алтайском крае по итогам прошлого года индекс промышленного производства вырос почти на 6%. Это самый высокий показатель за последние 16 лет, сообщают в Минпромэнерго региона. Больше всего в 2023 году выпуск увеличился в отраслях, связанных с ОПК и как раз импортозамещением.

«Алтайский завод прецизионных изделий, заменил топливные системы фирмы BOSCH. Сейчас продукция предприятия поставляется на КАМАЗ, Минский моторный завод, другие моторные производства. Новая топливная система разработана для карьерных самосвалов БЕЛАЗ, – приводит примеры алтайского импортозамещения министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, – У нас в регионе организовано производство крупногабаритных колёсных дисков, которые устанавливаются на сельскохозяйственную и специализированную технику. Больше таких производств в стране нет, а ранее заводы страны закупали их в Китае и Польше».

Как отмечает чиновник, также наши производители сельхозтехники серьёзно расширили линейку продукции, которая по большей части состоит уже из отечественных комплектующих. В последние годы значительно вырос спрос на промышленное прессовое оборудование, выпускаемое в крае. Изделия для космической отрасли изготавливает Алтайский приборостроительный завод «Ротор». Предприятие сейчас расширяет сотрудничество с компаниями Госкорпорации «Роскосмос».

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