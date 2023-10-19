Идет укладка выравнивающего слоя.

Источник фото: https://t.me/most_barnaul

Подрядчик приступил к асфальтированию проезжей части малого путепровода в Барнауле, пишет «Мост» . Также идет укладка рельсов на проспекте Ленина в сторону Дома быта, со стороны улицы Кулагина они уже появились.

На третьем пролете большого путепровода сегодня начали заливать выравнивающий слой цементобетона.

На первом и втором пролетах завершается армирование монолитных плит первого участка проезжей части, в выходные его забетонируют.

На следующей неделе начнется укладка трамвайных путей на большом путепроводе и подготовка основания для асфальтирования подъезда со стороны ТРЦ «Пионер».

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