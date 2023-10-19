Проезжую часть малого путепровода на Новом рынке в Барнауле начали асфальтировать
Идет укладка выравнивающего слоя.
Источник фото: https://t.me/most_barnaul
Подрядчик приступил к асфальтированию проезжей части малого путепровода в Барнауле, пишет «Мост» . Также идет укладка рельсов на проспекте Ленина в сторону Дома быта, со стороны улицы Кулагина они уже появились.
На третьем пролете большого путепровода сегодня начали заливать выравнивающий слой цементобетона.
На первом и втором пролетах завершается армирование монолитных плит первого участка проезжей части, в выходные его забетонируют.
На следующей неделе начнется укладка трамвайных путей на большом путепроводе и подготовка основания для асфальтирования подъезда со стороны ТРЦ «Пионер».
новости горняк
Взято отсюда