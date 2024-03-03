Сегодня оперативной дежурной сменой управления по делам ГОЧС состоялся профилактический рейд по пожарной безопасности в Октябрьском районе города.

Аналогичные рейды проведены в Индустриальном и Железнодорожном районах города.

Жителям разъяснены правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, вручены памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами экстренных служб.

Управление по делам ГОЧС города обращает внимание:

опасно оставлять детей без присмотра в помещении, где топится печь, включена газовая плита или работает обогреватель;

печи должны отсутствовать прогары и трещины, она должна быть побелена и оборудована предтопочным листом. Запрещено разжигать огонь легковоспламеняющимися жидкостями, оставлять топящуюся печь

без присмотра. После топки золу необходимо поместить в безопасное место, залив водой;

при эксплуатации электрообогревателя, необходимо следить

за состоянием прибора и электропроводки, избегать перегруза сети

во избежание короткого замыкания. Уходя из дома, следует отключать электрооборудование, используемое для обогрева помещения;

пламя газовой плиты обязательно должно быть голубым. Желтые или оранжевые языки пламени – признак того, что газ сгорает не полностью,

есть следы ядовитого угарного газа. Пользоваться такой плитой опасно, нужно вызвать мастера из аварийной газовой службы.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо открыть окна, двери для проветривания и покинуть загазованное помещение. Вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 (104 с мобильного телефона). В случае обнаружения загорания или открытого огня срочно сообщите по телефону

01 (101, 112 с мобильного).

Также оперативной дежурной сменой управления проведен профилактически рейд по безопасности на водных объектах, на водоёме в районе Гребного канала.

С рыбаками проведено 6 бесед, роздано 9 памяток о правилах поведения и мерах безопасности на льду водоёма.



Взято отсюда