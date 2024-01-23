Профилактика орнитоза

В настоящее время насчитывается около 150 видов птиц у которых выявляется орнитоз. Заражённость городских голубей и серых ворон может достигать 30-80%. Орнитозом (хламидиоз, пситтакоз) болеют птицы, животные и человек, возбудитель болезни – внутриклеточный паразит рода хламидий. Большое количество случаев заболевания выявляется среди «комнатных» птиц (канарейки, щеглы, скворцы и прочие пернатые питомцы). Любителям попугаев необходимо знать, что именно они играют особую роль в распространении орнитоза. Иногда эту инфекцию даже называют «попугайной болезнью». Распознать больных птиц можно по их поведению: они становятся менее активными, отсутствует аппетит, может наблюдаться конъюнктивит, профузный понос, параличи конечностей, птицы кажутся сонливыми, их тело дрожит, так как в дыхательных путях скапливается много слизи, им трудно дышать, в связи с этим они вытягивают шею, широко раскрывают клюв. У многих птиц орнитоз протекает бессимптомно, но возбудитель при этом продолжает выделяться в окружающую среду через респираторные пути при чихании и кашле, а также с фекалиями. Человек восприимчив к хламидии, возбудитель проникает преимущественно через верхние дыхательные пути, заражение может произойти контактным путем через поврежденные кожные покровы, слизистые (ранение, поклевывание) и алиментарным путем (с зараженными продуктами питания). Чтобы уберечься от данной инфекции, необходимо соблюдать простые правила: птицу приобретать в отведенных местах торговли с ветеринарными сопроводительными документами; владельцу птицы необходимо каждый день убирать помет, не давая ему высыхать и превращаться в пыль, соблюдая при этом меры личной гигиены; не позволять детям близко контактировать с дикими птицами; не допускать кормление голубей, воробьев и другой птицы на своих окнах, верандах или балконах. Своевременное обращение к ветеринарному специалисту позволит не только спасти птицу, но и защитит Вас от инфицирования.

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