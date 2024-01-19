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Профориентационный январь организовал ИНГЕО

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Профориентационный январь организовал ИНГЕО

2024-й год в институте географии начался с активной профориентационной работы с учащимися школ и колледжей.

    • Преподаватели и студенты-географы уже побывали в нескольких школах Барнаула, информируя потенциальных абитуриентов о направлениях и особенностях обучения в институте географии.

    Кроме барнаульских школ, были совершены поездки в Бийский техникум лесного хозяйства, Алтайский промышленно-экономический колледж, Шаховскую среднюю общеобразовательную школу.

    Ларина Валерьевна Швецова, к.г.н., доцент кафедры природопользования и геоэкологии ИНГЕО:

    «Ребятам была продемонстрирована тематическая презентация, предоставлены информационные буклеты, которые они с интересом изучали. Вопросы от учащихся, как правило, были связаны с проходными баллами, количеством бюджетных мест, возможностями трудоустройства после обучения, а также с социальными условиями – возможности проживания в общежитии, размере стипендии».

    Анна Евгеньевна Засухина, ответственный секретарь приемной комиссии ИНГЕО:

    «В основном школьники интересовались проходными баллами на разные направления, особенностями проведения учебных и производственных практик, размером и условиями назначения стипендии. В заключение мероприятия для ребят был проведен географический квиз, где они проявили активность, интерес и увлеченность!»

    Напомним, что до 4 февраля продолжается регистрация на олимпиаду для школьников «География и экология».

    Олимпиада входит в перечень предметных олимпиад Открытой предметной многопрофильной олимпиады школьников Алтайского государственного университета «Покори университет», а это значит, у школьников есть возможность заработать дополнительные баллы при подаче документов при поступлении в АлтГУ.

    Кроме этого, на площадке института географии в марте будут проведены ежегодные традиционные мероприятия «ЭКОЛОГиЯ» и «Вокруг света».

    Взято отсюда.

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