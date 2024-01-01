Прогноз для восточных знаков на 2024 год

Авторский гороскоп подскажет, чего вам ожидать в новом году.

Крыса (1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Чем больше деловых контактов, тем лучше. Берите быка за рога уже в самом начале года. У кого-то деловые отношения к осени могут перерасти в романтические, а тем, кто в паре, важно укреплять свои чувства. Инициатива за вами. Разумный подход к финансам позволит наполнить кубышку. Во втором квартале старайтесь не доверять авантюристам, чтобы не попасться на их удочку.

Бык (1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Этот год не будет для вас столь удачным, но если проявите упорство и терпение, то вторая половина может порадовать больше. А пока в погоне за деньгами придется попотеть. Имейте в виду, что противоположный пол начнет на вас охотиться, и если вы в браке, не создавайте проблем на свою голову.

Попробуйте из своего хобби сделать источник дополнительного дохода. И вообще, ищите новые возможности для заработка.

Тигр (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Работы будет более чем достаточно, но не всегда это отразится на вашем кошельке. Порой предстоит пахать за себя и за того парня, а во второй половине года умело обходить ловушки и капканы, которые будут ставить на вас охотники. Тогда очень пригодится ваша интуиция, которой вы умеете блеснуть. Вторая половина года обещает быть более успешной.

Кролик (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

В первой половине года не следует слишком гнаться за происходящими событиями; вторая половина года больше подходит для этого. А пока главное – наладить личные и деловые отношения. Другие люди помогут решить ваши проблемы, но именно вам принадлежит инициатива. Доход придет благодаря обретенным связям – как новым, так и из прошлого.

Дракон (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Избыток энергии в наступающем году поможет вам почувствовать себя хозяином положения. Пришло ваше время! Однако предпочтите прочные связи скоротечным отношениям. В конечном счете устройте проверку тем, что только появились. А вот в финансах бейтесь за свой успех, а для этого ищите дело по душе. Не бойтесь – это лучше, чем держаться за то, что надоело и не вдохновляет. Но и про здоровье не забывайте: пройдите полное обследование организма.

Змея (1965, 1977, 1989, 2001)

Дракон и Змея ощущают некую родственную близость. Однако Змея достаточно мудра и понимает, что ее время впереди. Она будет проявлять осмотрительность и больше наблюдать за происходящим. Правда, все же ей предстоит как-то реагировать на события, касающиеся лично ее. Это могут быть смена работы, переезд, сложные взаимоотношения внутри семьи. Ни в коем случае не поддавайтесь на уловки мошенников, которые будут зариться на ваш кошелек. Берегите и нервную систему.

Лошадь (1966, 1978, 1990, 2002)

Вы можете оказаться как витязь на распутье: гнаться за новым или идти проторенной дорогой. Не спешите, лучше заройтесь поглубже в основную тему, чтобы продемонстрировать свой профессионализм. Вторая половина года откроет перед вами новые горизонты. Все расширится: и круг друзей, и увлечения, и полезные связи. А вот здоровье надо поправлять. Вы обретете второе дыхание.

Коза (1967, 1979, 1991, 2003)

Если хотите жить лучше, предстоит поднапрячься. 2024-й потребует от вас больше отдавать, чем брать. Это касается не только работы, но и личных отношений. Много работая, все же оглядывайтесь по сторонам и не стесняйтесь искать лучшие варианты, особенно там, где есть перспективы. В этом году многое будет зависеть от ваших организаторских способностей и умения ладить с людьми. Все это откроет вам дополнительные возможности.

Обезьяна (1968, 1980, 1992, 2004)

Дракон любит Обезьяну, потому что она очень находчива и способна найти выход из любой переделки. На этот раз вам предстоит обрести новые знания и навыки, чтобы при необходимости переключиться на другое поле деятельности, тем более что вы сами захотите расширить сферу своего влияния. Это важно, чтобы научиться опираться не только на себя, но и на других людей, собрать новый круг единомышленников. Но остерегайтесь тех, кто много обещает, но потом обводит вокруг пальца.

Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Хорошо уже то, что год не обещает больших потрясений. Дракон благосклонен к вам и время от времени сулит покровительство. Вы активны, напористы, а это благоприятствует новому времени. Пока не нужен размах. Помните, что курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Надежная личная жизнь способствует укреплению ваших тылов. Вторая половина года сулит больше событий, нежели первая.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Пусть и появятся кое-какие проблемы, но вы сумеете их пережить силой своей убежденности и философского взгляда на происходящее. К тому же энергии будет достаточно, чтобы двигаться вперед, не оглядываясь назад. Если хотите счастья в личной жизни, придется пожертвовать некоторой частью своей независимости. Зато обретете гармонию. Семейные проекты и замыслы могут оказаться важнее деловых. Не бойтесь ступить на незнакомый путь.

Кабан (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Уже в самом начале 2024 года вам желательно составить четкий и подробный план на предстоящее время. Важно контролировать свои действия и расходы, чтобы не допускать утечки и промахов, поскольку возможны поползновения на ваш кошелек. Не исключены кадровые перестановки, какие-то дополнительные нагрузки, семейные разногласия. Тут-то и пригодится продуманная вами стратегия, а также четкий режим дня. Нельзя терять ни минуты!

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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