Программа бесплатного переобучения с 2025 года станет частью нацпроекта «Кадры»

Программа бесплатного переобучения, которая сейчас реализуется в рамках нацпроекта «Демография», с 2025 года станет частью нового нацпроекта «Кадры». Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в студии ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме «Россия».

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для улучшения жизни россиян будут реализованы пять нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России». Нацпроект «Кадры» запустят с 1 января 2025 года.

«Если мы в период 2021-2022 годов наиболее активную программу бесплатного повышения квалификации распространяли на отдельные категории социально-демографических групп, которые традиционно испытывают сложности на рынке труда, то сейчас мы пришли к тому, что у нас есть 150 наиболее дефицитных профессий на рынке. Это наиболее востребованные со стороны работодателей направления, по которым пройти обучение сможет любой желающий, который хочет изменить сферу своей деятельности, поэтому по этим направлениям обучение будет доступно для всех желающих», – сказал Антон Котяков.

Министр добавил, что основная задача, которую Президент высказал в рамках послания Федеральному собранию относительно создания национального проекта «Кадры», – это максимально повысить эффективность межведомственного взаимодействия всех участников процесса: от этапа формирования направлений обучения до трудоустройства на промышленные предприятия.

«Весь этот спектр межведомственного взаимодействия, элементы к подходу формирования прогноза рынка труда найдут свое отражение в новом нацпроекте «Кадры». При этом чтобы сделать максимально эффективным переход от системы образования к системе профессионального поиска на рынке, мы также предусматриваем еще и трансформацию системы профессиональных стандартов», – отметил он.

«Программа бесплатного переобучения с момента своего запуска помогла найти новую работу для значительной части российских граждан, поэтому не может не радовать предложение о ее продлении со следующего года уже в рамках нового национального проекта «Кадры». В то же время эта программа является одним из наиболее эффективных способов решения проблемы дефицита кадров, с которой сталкиваются сейчас многие российские предприятия. В соответствии с новыми вызовами программа будет переоформлена на обучение наиболее дефицитным профессиям на российском рынке труда, что упростит и ускорит поиск работы для тех, кто прошел переобучение», – считает Виктор Ляшок, старший научный сотрудник ИНСАП Президентской академии.

Академия является оператором проекта «Содействие занятости», входящего в нацпроект «Демография». Алтайский филиал Президентской академии в течение нескольких лет бесплатно переобучает граждан, которые в этом нуждаются.

«Господдержка положительным образом влияет на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, является комплексной и учитывает потребности и граждан, и работодателей в конкретных регионах. Национальный проект «Кадры» будет направлен на получение современных профессиональных компетенций, новых знаний и навыков для успешной самореализации. Логично и правильно будет продолжать программу бесплатного переобучения именно в рамках этого проекта.

В этом году Алтайский филиал Президентской академии, являясь оператором проекта «Содействие занятости», вновь приглашает на бесплатные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Тем более, в этом году Правительство страны расширило программу бесплатного переобучения, и такой шанс есть у большего числа граждан», – рассказала Ирина Мосина, директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала Президентской академии.

Со списком программ и перечнем категорий граждан, имеющих право принять участие проекте, можно познакомиться на сайте филиала.

Записаться на программы и получить ответы на интересующие вопросы можно в Центре дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС по тел.: 8 (3852) 503-432 (по будням с 8.00 до 17.00), электронная почта: mosina@alt.ranepa.ru.

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Взято отсюда.

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