Программа Бийского телевидения с 11 по 17 марта 2024 года

Смотрите «Бийское телевидение» на 22 кнопке в сетях кабельных операторов города. Также онлайн-трансляция доступна на видеохостинге Rutube
ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: А у вас?16+
06.11 Из фондов Бийского телевидения16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда12+
07.02 Женский клуб16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Деловой разговор16+
07.50 Я в Бийске16+
08.05 Погода0+
08.07 Звезды знают6+
08.11 Это вкусно12+
08: 21 Координаты: Алтай6+
08.28 Погода0+
08.39 Деловой разговор16+
08.50 Это вкусно!12+
09.03 Погода0+
09.05 Координаты: Алтай6+
09.10 Женский клуб12+
09.30 Звезды знают!6+
09.35 Погода0+
09.37 Д/п Зоотерапия16+
10.03 Д/п Иллюзия счастья16+
10.29 Д/п Неотложка 10316+
10.56 Х/ф Мужчина в моей голове16+
12.56 Д/п Иллюзия счастья16+
13.24 Х/ф Джин первая в мире женщина-пилот16+
15.01 Погода0+
15.00 Удачная среда16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.36 Т/с Курортный роман 18 серия16+
15.59 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
16.25 Т/с Искатель 3 серия16+
17.09 Д/п Донецк: Водная блокада16+
17.35 Погода0+
17.37 Звезды знают!6+
17.41 Координаты: Алтай6+
17.45 Я в Бийске12+
18.00 Погода0+
18.02 Бийская оборонка16+
18.12 Я в Бийске12+
18.27 Я в Бийске: А у вас?
18.30 Погода0+
18.32 Звезды знают!6+
18.36 История в предметах6+
18.43 Деловой разговор16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Х/ф Уже скучаю по тебе16+
21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.17 Звезды знают!6+
22.21 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.54 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.34 Это вкусно!12+
23.42 «Специальный репортаж»16+
23.47 История в предметах6+
23.52 Звезды знают!6+
23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+
00.00 Погода0+
00.02 Информационная программа «Будни»16+
00.22 Координаты: Алтай6+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Т/с Улики 11 серия16+
01.41 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
02.08 Д/п Очищение организма16+
02.35 Х/ф Ночь председателя16+
03.45 Д/п Библейские тайны Сын человеческий16+
04.37 Х/ф Однажды со мной16+
ВТОРНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Размышлялки0+
06.10 Удачная среда12+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 «Специальный репортаж»16+
06.40 История в предметах6+
06.45 Деловой разговор16+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.24 М/ф Зеленый чемоданчик0+
08.30 Погода0+
08.32 Я в Бийске12+
08.46 История в предметах6+
09.00 Погода0+
09.02 Информационная программа «Будни»16+
09.22 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Х/ф Принцесса Монако16+
11.37 Д/п Донецк: Водная блокада16+
12.03 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
12.29 Д/п Музейный феникс16+
12.57 М/ф Мультиварик ТВ.0+
13.00 Д/п Очищение организма16+
13.27 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
13.43 Т/с Курортный роман 19-20 серия16+
14.29 Погода0+
14.30 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно!12+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.53 М/ф Пинкод6+
16.07 Д/п Ядерный терроризм16+
16.33 Т/с Искатель 4 серия16+
17.15 Погода0+
17.17 Удачная среда12+
17.38 Деловой разговор16+
18.03 Погода0+
18.05 Игры узоров 12 +
18.20 Погода0+
18.22 Это вкусно!12+
18.32 Я в Бийске12+
18.48 «Специальный репортаж»16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Еда для меня16+
20.03 Д/п Коммунальный патруль16+
20.11 Х/ф Это не навсегда16+
21.49 Д/п Врачи в законе16+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.35 Бийская оборонка16+
23.45 Деловой разговор16+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Еда для меня16+
01.03 Д/п Коммунальный патруль16+
01.11 Т/с Улики 12 серия16+
01.56 Х/ф Великолепие в траве16+
04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
04.23 Культурный марафон12+
04.39 Д/п Закрытый архив16+
СРЕДА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 «Специальный репортаж»16+
06.11 Игры узоров12+
06.27 Погода0+
06.30 Я в Бийске12+
06.45 Городские очерки12+
06.55 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: А у вас?16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.32 Это вкусно!12+
08.41 История в предметах6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.53 Х/ф Уже скучаю по тебе16+
11.43 Д/п Ядерный терроризм16+
12.09 Т/с Искатель 3 серия16+
12.53 Д/п Очищение организма16+
13.18 Д/п Чистая еда12+
13.46 Т/с Курортный роман 23-24 серия16+
14.31 Погода0+
14.32 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно 12 +
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.31 Погода0+
15.33 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.57 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
16.05 Х/ф Ночь председателя16+
17.15 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Координаты: Алтай6+
17.30 Я в Бийске12+
17.42 Женский клуб12+
17.52 История в предметах6+
17.58 Погода0+
18.00 Звезды знают!6+
18.04 История в предметах6+
18.10 Игры узоров12+
18.15 «Специальный репортаж»16+
18.30 Погода0+
18.32 Удачная среда12+
18.52 Координаты: Алтай6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.11 Х/ф Осторожно, дети!16+
21.39 Культурный марафон. «Высокая температура»12+
21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.54 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Удачная среда12+
23.40 Я в Бийске12+
23.58 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Т/с Улики 13 серия16+
01.55 Д/п История свободной Кубы16+
02.44 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
03.10 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
03.22 Д/п Живые души.16+
04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
04.27 Х/ф Леопард 1 серия16+
ЧЕТВЕРГ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Это вкусно!12+
06.21 Координаты Алтай6+
06.25 «Специальный репортаж»16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда.12+
06.52 Звезды знают!6+
06.56 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 «Специальный репортаж»16+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
08.12 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.16 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.31 Звезды знают!6+
08.35 Удачная среда12+
08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 «Специальный репортаж»16+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.54 Х/ф Осторожно, дети!16+
11.22 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
11.49 Х/ф Это не навсегда16+
13.23 М/ф Пинкод6+
13.39 Т/с Курортный роман 27-28 серия16+
14.22 Погода0+
14.24 Звезды знают!6+
14.38 Я в Бийске12+
14.59 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+ Субтитры
15.28 Погода0+
15.26 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.50 Х/ф Команда 3316+
17.11 Погода0+
17.13 Звезды знают6+
17.17 Я в Бийске16+
17.39 История в предметах6+
17.50 Городские очерки12+
18.00 Погода0+
18.02 Это вкусно!12+
18.12 Координаты: Алтай6+
18.20 Я в Бийске: А у вас?16+
18.25 Звезды знают!6+
18.30 Погода0+
18.32 Я в Бийске12+
18.47 Женский клуб12+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
20.11 Х/ф Мы с дедушкой16+
21.48 Д/п Чистая еда12+
22.14 Погода0+
22.16 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.37 Деловой разговор16+
22.52 «Специальный репортаж»16+
23.57 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
01.11 Т/с Улики 14 серия16+
01.53 Д/п Искатели приключений16+
02.27 Х/ф Артур Ньюман16+
04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
04.26 Х/ф Леопард 2 серия16+
ПЯТНИЦА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Деловой разговор16+
06.26 Я в Бийске: А у вас?16+
06.30 Погода0+
06.32 Я в Бийске12+
06.47 Городские очерки12+
06.57 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 Д/п Живая детская книга Алтая. Юлия Нифонтова. «Юка»6+
08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.16 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.32 Игры узоров12+
08.41 Деловой разговор16+
08.55 Размышлялки0+
08.58 Погода
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Т/с Искатель 4 серия16+
10.39 Х/ф Расписание на послезавтра16+
12.03 Д/п Неотложка 10316+
12.29 Культурный марафон.12+
12.45 Д/п Иллюзия счастья16+
13.11 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
13.38 Т/с Курортный роман 31-32 серия16+
14.26 Погода0+
14.28 Звезды знают!6+
14.32 История в предметах6+
14.37 Координаты: Алтай6+
14.47 Это вкусно!12+
14.58 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.54 Х/ф Понаехали16+
17.16 Погода0+
17.17 История в предметах6+
17.25 Удачная среда12+
17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+
17.58 Погода0+
18.00 Я в Бийске12+
18.15 Женский клуб12+
18.25 Погода0+
18.27 Координаты: Алтай6+
18.32 Размышлялки0+
18.35 Игры узоров12+
18.50 Я в Бийске: А у вас?16+
18.54 Звезды знают!6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.54 Интервью. «Сноска»16+
20.10 Х/ф Артур Ньюман16+
21.41 Культурный марафон. «Просыпаемся мы»12+
21.49 Д/п Очищение организма16+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.35 Я в Бийске12+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: А у вас?16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Т/с Улики 15 серия16+
01.57 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
02.24 Д/п Искатели приключений16+
02.54 Д/п Закрытый архив16+
03.25 Д/п Живые души.16+
04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
04.23 Д/п Еда для меня.16+
04.32 Д/п Битва оружейников16+
05.11 Д/п Библейские тайны16+
СУББОТА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+
06.10 История в предметах6+
06.20 Координаты: Алтай6+
06.30 Деловой разговор16+
06.35 История в предметах6+
06.40 Женский клуб16+
06.50 Звезды знают!6+
06.54 Я в Бийске: А у вас?16+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Деловой разговор16+
07.35 Звезды знают!6+
07.39 Погода0+
07.40 Информационная программа «Будни»16+
08.00 Звезды знают!6+
08.04 Бийск-ретро6+
08.15 Я в Бийске12+
08.30 Игры узоров12+
08.45 Это вкусно!12+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Городские очерки12+
09.30 Удачная среда12+
09.50 Координаты: Алтай6+
09.58 Погода0+
10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
10.24 Д/п Зоотерапия16+
10.50 Д/п Крымские дачи16+
11.21 Т/с Курортный роман 29 30 серия16+
12.11 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
12.24 Д/п Неотложка 10316+
12.50 Х/ф Артур Ньюман16+
14.22 М/ф Пинкод6+
14.36 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
14.42 Д/п Неотложка 10316+
15.09 Х/ф Мы с дедушкой16+
16.44 Д/п Еда для меня16+
16.51 Д/п Коммунальный патруль16+
17.00 Неделя с ТОЛКом16+
17.37 Х/ф Брак по-соседски 1-2 серия16+
19.10 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
19.35 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
20.02 Т/с Искатель 5 серия16+
20.44 Т/с Курортный роман 37 серия16+
21.08 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
21.22 Д/п Иллюзия счастья16+
21.50 Х/ф Покорители волн16+
23.45 Т/с Курортный роман 33 серия16+
00.09 Д/п Еда для меня.16+
00.22 Д/п Коммунальный патруль16+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Т/с Курортный роман 34 серия16+
01.32 Д/п Закрытый архив16+
01.59 Х/ф Команда 3316+
03.21 Х/ф Ключ времени16+
04.52 Д/п Закрытый архив16+
05.24 Д/п Живые души.16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+
06.16 Деловой разговор16+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 Удачная среда12+
06.50 «Специальный репортаж»16+
06.55 Координаты: Алтай6+
07.00 Погода0+
07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 15.03.24)
07.22 История в предметах6+
07.29 Звезды знают!6+
07.35 Погода0+
07.40 М/ф Пинкод6+
07.53 Х/ф Мы с дедушкой16+
09.30 Д/п Еда для меня.16+
09.38 Д/п Врачи в законе16+
10.06 Д/п Чистая еда12+
10.32 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
10.44 Интервью. «Сноска»16+
11.00 Неделя с ТОЛКом16+
11.37 Х/ф Команда 3316+
12.58 Д/п Очищение организма16+
13.26 Т/с Курортный роман 35 36 серия16+
14.15 Д/п Искатели приключений16+
14.47 М/ф Пинкод6+
15.01 Х/ф Покорители волн16+
16.55 Д/п Библейские тайны Сын человеческий16+
17.45 Интервью. «Сноска»16+
18.00 Неделя с ТОЛКом16+
18.37 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
19.05 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
19.16 М/ф Пинкод6+
19.33 Д/п Искатели приключений16+
20.03 Т/с Искатель 6 серия16+
20.46 Т/с Курортный роман16+
21.11 Д/п Неотложка 103 5 выпуск16+
21.37 Д/п Закрытый архив 4 выпуск 5 Оружие Армагеддона16+
22.04 Х/ф Ищу друга на конец света16+
23.42 Д/п Аллергия: сбой матрицы 9 выпуск Субтитры12+
00.08 Д/п Еда для меня. Выпуск 9. Суперфуды16+
00.15 Интервью. «Сноска»16+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Х/ф Кармен16+
03.00 Х/ф Расписание на послезавтра16+
04.29 Х/ф Брак по-соседски 1 серия16+
05.15 Х/ф Брак по-соседски 2 серия16+
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