Программа Бийского телевидения с 11 по 17 марта 2024 года

Смотрите «Бийское телевидение» на 22 кнопке в сетях кабельных операторов города. Также онлайн-трансляция доступна на видеохостинге Rutube

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Деловой разговор16+

07.50 Я в Бийске16+

08.05 Погода0+

08.07 Звезды знают6+

08.11 Это вкусно12+

08: 21 Координаты: Алтай6+

08.28 Погода0+

08.39 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.30 Звезды знают!6+

09.35 Погода0+

09.37 Д/п Зоотерапия16+

10.03 Д/п Иллюзия счастья16+

10.29 Д/п Неотложка 10316+

10.56 Х/ф Мужчина в моей голове16+

12.56 Д/п Иллюзия счастья16+

13.24 Х/ф Джин первая в мире женщина-пилот16+

15.01 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.36 Т/с Курортный роман 18 серия16+

15.59 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

16.25 Т/с Искатель 3 серия16+

17.09 Д/п Донецк: Водная блокада16+

17.35 Погода0+

17.37 Звезды знают!6+

17.41 Координаты: Алтай6+

17.45 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Х/ф Уже скучаю по тебе16+

21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.54 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Т/с Улики 11 серия16+

01.41 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

02.08 Д/п Очищение организма16+

02.35 Х/ф Ночь председателя16+

03.45 Д/п Библейские тайны Сын человеческий16+

04.37 Х/ф Однажды со мной16+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.24 М/ф Зеленый чемоданчик0+

08.30 Погода0+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Х/ф Принцесса Монако16+

11.37 Д/п Донецк: Водная блокада16+

12.03 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

12.29 Д/п Музейный феникс16+

12.57 М/ф Мультиварик ТВ.0+

13.00 Д/п Очищение организма16+

13.27 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

13.43 Т/с Курортный роман 19-20 серия16+

14.29 Погода0+

14.30 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.53 М/ф Пинкод6+

16.07 Д/п Ядерный терроризм16+

16.33 Т/с Искатель 4 серия16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Еда для меня16+

20.03 Д/п Коммунальный патруль16+

20.11 Х/ф Это не навсегда16+

21.49 Д/п Врачи в законе16+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Еда для меня16+

01.03 Д/п Коммунальный патруль16+

01.11 Т/с Улики 12 серия16+

01.56 Х/ф Великолепие в траве16+

04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

04.23 Культурный марафон12+

04.39 Д/п Закрытый архив16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.53 Х/ф Уже скучаю по тебе16+

11.43 Д/п Ядерный терроризм16+

12.09 Т/с Искатель 3 серия16+

12.53 Д/п Очищение организма16+

13.18 Д/п Чистая еда12+

13.46 Т/с Курортный роман 23-24 серия16+

14.31 Погода0+

14.32 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.31 Погода0+

15.33 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.57 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

16.05 Х/ф Ночь председателя16+

17.15 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Х/ф Осторожно, дети!16+

21.39 Культурный марафон. «Высокая температура»12+

21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.54 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Т/с Улики 13 серия16+

01.55 Д/п История свободной Кубы16+

02.44 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

03.10 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

03.22 Д/п Живые души.16+

04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

04.27 Х/ф Леопард 1 серия16+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

08.12 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.16 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.31 Звезды знают!6+

08.35 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.54 Х/ф Осторожно, дети!16+

11.22 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

11.49 Х/ф Это не навсегда16+

13.23 М/ф Пинкод6+

13.39 Т/с Курортный роман 27-28 серия16+

14.22 Погода0+

14.24 Звезды знают!6+

14.38 Я в Бийске12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.26 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.50 Х/ф Команда 3316+

17.11 Погода0+

17.13 Звезды знают6+

17.17 Я в Бийске16+

17.39 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.11 Х/ф Мы с дедушкой16+

21.48 Д/п Чистая еда12+

22.14 Погода0+

22.16 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.11 Т/с Улики 14 серия16+

01.53 Д/п Искатели приключений16+

02.27 Х/ф Артур Ньюман16+

04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

04.26 Х/ф Леопард 2 серия16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 Д/п Живая детская книга Алтая. Юлия Нифонтова. «Юка»6+

08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.16 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.32 Игры узоров12+

08.41 Деловой разговор16+

08.55 Размышлялки0+

08.58 Погода

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Искатель 4 серия16+

10.39 Х/ф Расписание на послезавтра16+

12.03 Д/п Неотложка 10316+

12.29 Культурный марафон.12+

12.45 Д/п Иллюзия счастья16+

13.11 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

13.38 Т/с Курортный роман 31-32 серия16+

14.26 Погода0+

14.28 Звезды знают!6+

14.32 История в предметах6+

14.37 Координаты: Алтай6+

14.47 Это вкусно!12+

14.58 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.54 Х/ф Понаехали16+

17.16 Погода0+

17.17 История в предметах6+

17.25 Удачная среда12+

17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+

17.58 Погода0+

18.00 Я в Бийске12+

18.15 Женский клуб12+

18.25 Погода0+

18.27 Координаты: Алтай6+

18.32 Размышлялки0+

18.35 Игры узоров12+

18.50 Я в Бийске: А у вас?16+

18.54 Звезды знают!6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.54 Интервью. «Сноска»16+

20.10 Х/ф Артур Ньюман16+

21.41 Культурный марафон. «Просыпаемся мы»12+

21.49 Д/п Очищение организма16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.35 Я в Бийске12+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: А у вас?16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Т/с Улики 15 серия16+

01.57 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

02.24 Д/п Искатели приключений16+

02.54 Д/п Закрытый архив16+

03.25 Д/п Живые души.16+

04.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

04.23 Д/п Еда для меня.16+

04.32 Д/п Битва оружейников16+

05.11 Д/п Библейские тайны16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.58 Погода0+

10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

10.24 Д/п Зоотерапия16+

10.50 Д/п Крымские дачи16+

11.21 Т/с Курортный роман 29 30 серия16+

12.11 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

12.24 Д/п Неотложка 10316+

12.50 Х/ф Артур Ньюман16+

14.22 М/ф Пинкод6+

14.36 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

14.42 Д/п Неотложка 10316+

15.09 Х/ф Мы с дедушкой16+

16.44 Д/п Еда для меня16+

16.51 Д/п Коммунальный патруль16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.37 Х/ф Брак по-соседски 1-2 серия16+

19.10 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

19.35 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

20.02 Т/с Искатель 5 серия16+

20.44 Т/с Курортный роман 37 серия16+

21.08 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

21.22 Д/п Иллюзия счастья16+

21.50 Х/ф Покорители волн16+

23.45 Т/с Курортный роман 33 серия16+

00.09 Д/п Еда для меня.16+

00.22 Д/п Коммунальный патруль16+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Т/с Курортный роман 34 серия16+

01.32 Д/п Закрытый архив16+

01.59 Х/ф Команда 3316+

03.21 Х/ф Ключ времени16+

04.52 Д/п Закрытый архив16+

05.24 Д/п Живые души.16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 15.03.24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.40 М/ф Пинкод6+

07.53 Х/ф Мы с дедушкой16+

09.30 Д/п Еда для меня.16+

09.38 Д/п Врачи в законе16+

10.06 Д/п Чистая еда12+

10.32 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

10.44 Интервью. «Сноска»16+

11.00 Неделя с ТОЛКом16+

11.37 Х/ф Команда 3316+

12.58 Д/п Очищение организма16+

13.26 Т/с Курортный роман 35 36 серия16+

14.15 Д/п Искатели приключений16+

14.47 М/ф Пинкод6+

15.01 Х/ф Покорители волн16+

16.55 Д/п Библейские тайны Сын человеческий16+

17.45 Интервью. «Сноска»16+

18.00 Неделя с ТОЛКом16+

18.37 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

19.05 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

19.16 М/ф Пинкод6+

19.33 Д/п Искатели приключений16+

20.03 Т/с Искатель 6 серия16+

20.46 Т/с Курортный роман16+

21.11 Д/п Неотложка 103 5 выпуск16+

21.37 Д/п Закрытый архив 4 выпуск 5 Оружие Армагеддона16+

22.04 Х/ф Ищу друга на конец света16+

23.42 Д/п Аллергия: сбой матрицы 9 выпуск Субтитры12+

00.08 Д/п Еда для меня. Выпуск 9. Суперфуды16+

00.15 Интервью. «Сноска»16+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Х/ф Кармен16+

03.00 Х/ф Расписание на послезавтра16+

04.29 Х/ф Брак по-соседски 1 серия16+

05.15 Х/ф Брак по-соседски 2 серия16+

погода на 10 дней , прогноз погоды на 10 дней ,

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