Программа Бийского телевидения с 15 по 21 января 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.26 Звезды знают!6+

07.30 Погода0+

07.32 Неделя с ТОЛКом16+

08.08 М/ф Смешарики6+

08.27 Погода0+

08.28 Звезды знают!6+

08.32 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Неделя с ТОЛКом16+

10.07 Х/ф Саманта: Каникулы американской девочки16+

11.32 Д/п Не иностранец Субтитры12+

11.51 М/ф Смешарики6+

12.04 Х/ф Жандарм и жандарметки16+

13.42 Т/с Любовь и прочие глупости 16 серия16+

14.29 Погода0+

14.30 Звезды знают!6+

14.34 Координаты: Алтай6+

14.40 Деловой разговор16+

14.58 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Неделя с ТОЛКом16+

16.07 Д/п Цирковая семья 8 выпуск16+

16.33 М/ф Смешарики6+

16.48 Д/п Вместе по России16+

17.15 Погода0+

17.17 Звезды знают!6+

17.21 Координаты: Алтай6+

17.34 Женский клуб12+

17.44 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у Вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Вместе по России Эл16+

20.22 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

20.49 М/ф Смешарики6+

20.56 Д/п Заповедники России12+

21.22 Т/с Фронт 5 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Х/ф Свадьба старшего брата16+

02.02 Культурный марафон.12+

02.15 Т/с Женщина без чувства юмора 1-4 серия16+

05.16 Т/с Любовь и прочие глупости 15 серия16+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.02 Д/п Цирковая семья16+

08.30 Погода0+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Фронт 5 серия16+

10.48 Д/п Цирковая семья16+

11.14 Д/п Вместе по России16+

11.44 М/ф Смешарики6+

12.01 Х/ф Свадьба старшего брата16+

13.09 Д/п Вместе по России16+

13.37 Т/с Любовь и прочие глупости 18 серия16+

14.25 Погода0+

14.27 Звезды знают!6+

14.32 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Д/п Заповедники России12+

16.21 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

16.49 Д/п Конные забавы16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.54 Д/п Еда для меня16+

20.01 Д/п Коммунальный патруль16+

20.09 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

20.37 М/ф Смешарики6+

20.57 Д/п Заповедники России12+

21.23 Т/с Фронт 6 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Еда для меня16+

01.03 Д/п Коммунальный патруль16+

01.11 Х/ф Вся президентская рать16+

03.27 Археолекторий. Николай Серегин16+

03.42 Т/с Свидетели16+

04.28 Т/с Любовь и прочие глупости 16-17 серия16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.56 М/ф Смешарики6+

08.03 Д/п Вместе по России16+

08.30 Погода0+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Фронт 6 серия16+

10.46 М/ф Смешарики6+

11.03 Д/п Заповедники России12+

11.29 Х/ф Слава 1-2 серия16+

13.13 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

13.40 Т/с Любовь и прочие глупости 20 серия16+

14.27 Погода0+

14.29 Звезды знают!6+

14.33 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Х/ф Озеро героев12+

17.08 М/ф Смешарики6+

17.15 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.54 Интервью. «Сноска»16+

20.09 Д/п Четвероногие артисты Субтитры6+

20.37 М/ф Смешарики6+

20.57 Д/п Вместе по России16+

21.23 Т/с Фронт 7 серия16+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Х/ф Безумно влюбленный16+

02.51 Т/с Свидетели сезон16+

04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 18-19 серия16+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.02 Д/п Заповедники России12+

08.30 Погода0+

08.32 Звезды знают!6+

08.36 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Фронт 7 серия16+

10.47 М/ф Смешарики6+

11.03 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

11.29 Х/ф Слава 3-4 серия16+

13.12 Д/п Вместе по России Субтитры16+

13.42 Т/с Любовь и прочие глупости 22 серия16+

14.27 Погода0+

14.29 Звезды знают!6+

14.33 Я в Бийске12+

14.48 Это вкусно!12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Т/с Держись за облака 3 серия16+

16.49 Д/п Не иностранец12+

17.08 Погода0+

17.10 Звезды знают!6+

17.14 «Специальный репортаж»16+

17.21 Игры узоров12+

17.37 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.11 Д/п Волонтеры12+

20.57 Д/п Вместе по России Субтитры16+

21.26 Т/с Фронт 8 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.11 Х/ф Осторожно, каникулы12+

02.20 Д/п «Другие»16+

02.27 Т/с Свидетели16+

03.14 Х/ф Озеро героев12+

04.26 Т/с Любовь и прочие глупости 20 21 серия16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.30 Погода0+

08.32 Игры узоров12+

08.41 Деловой разговор16+

08.55 Размышлялки0+

08.58 Погода

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Фронт 8 серия16+

10.44 Д/п Вместе по России16+

11.10 Д/п Волонтеры12+

11.56 Х/ф Безумно влюбленный16+

13.37 Т/с Любовь и прочие глупости 24 серия16+

14.24 Погода0+

14.26 Звезды знают!6+

14.30 История в предметах6+

14.58 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 «Специальный репортаж»16+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Т/с Держись за облака 4 серия16+

16.49 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

17.15 Погода0+

17.17 История в предметах6+

17.25 Удачная среда12+

17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+

17.58 Погода0+

18.00 Я в Бийске12+

18.15 Женский клуб12+

18.25 Погода0+

18.27 Координаты: Алтай6+

18.32 Размышлялки0+

18.35 Игры узоров12+

18.50 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.54 Звезды знают!6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Д/п Вместе по России16+

20.43 Д/п Волонтеры16+

21.27 Т/с Морпехи 1 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.35 Я в Бийске12+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Х/ф Синг-Синг16+

03.03 Х/ф Керосин16+

04.17 Культурный марафон.12+

04.28 Т/с Любовь и прочие глупости 22-23 серия16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.54 Звезды знают!6+

09.58 Погода0+

10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

10.24 М/ф Смешарики6+

10.37 Д/п Вместе по России16+

11.05 Д/п Арктика16+

11.56 М/ф Смешарики6+

12.04 Д/п Знание. Первые. Виктория Абрамченко16+

12.48 Х/ф Керосин16+

14.04 Д/п Вместе по России Субтитры16+

14.33 Т/с Любовь и прочие глупости 26 серия16+

15.23 Д/п Чистая еда12+

15.49 Д/п Конные забавы16+

16.18 Д/п Вместе по России16+

16.44 Д/п Еда для меня16+

16.51 Д/п Коммунальный патруль16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.36 Д/п Волонтеры16+

18.23 Х/ф Безумно влюбленный16+

20.03 М/ф Смешарики6+

20.14 Д/п Конные забавы16+

20.40 Т/с Держись за облака 5 серия16+

21.33 Д/п Цирковая семья16+

22.00 Х/ф Слава 1-2 серия16+

23.43 Д/п Вместе по России16+

00.15 Погода0+

00.16 Звезды знают!6+

00.20 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Т/с Свидетели16+

01.54 Археолекторий. Наталья Ефремова16+

02.08 Х/ф Вся президентская рать16+

04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 24-25 серия16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Звезды в Бийске12+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 19.01.24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.37 Т/с Классная школа 42 серия Рекорды16+

08.05 М/ф Смешарики6+

08.39 Х/ф Осторожно, каникулы12+

09.48 Д/п Четвероногие артисты Субтитры12+

10.15 Д/п Вместе по России Субтитры16+

10.44 Интервью. «Сноска»16+

10.59 Неделя с ТОЛКом16+

11.36 Х/ф Синг-Синг16+

13.29 Д/п Конные забавы16+

13.55 М/ф Смешарики6+

14.10 Д/п Не иностранец Субтитры12+

14.27 Т/с Любовь и прочие глупости 27 серия16+

15.16 Д/п Вместе по России16+

15.42 Х/ф Невиновен16+

16.59 Д/п Волонтеры12+

17.45 Интервью. «Сноска»16+

18.00 Неделя с ТОЛКом16+

18.37 Х/ф Вся президентская рать16+

20.53 Т/с Держись за облака 6 серия16+

21.47 Археолекторий. Андрей Бородовский16+

21.59 Х/ф Слава 3-4 серия16+

23.42 Д/п Чистая еда12+

00.08 Д/п Еда для меня.16+

00.15 Погода0+

00.17 Звезды знают!6+

00.21 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.06 Х/ф Короткие волны16+

02.25 Д/п Груз 30016+

02.53 Х/ф На берегу мечты16+

04.28 Д/п Знание. Лекторий. Ксения Баринова16+

05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 26 серия16+

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Взято отсюда