Программа Бийского телевидения с 18 по 24 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Неделя с ТОЛКом16+

08.07 Д/п Еда для меня16+

08.16 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.31 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Неделя с ТОЛКом16+

10.06 Х/ф Покорители волн16+

12.02 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

12.27 Х/ф Ключ времени16+

13.58 Д/п Музейный феникс16+

14.24 Погода0+

14.26 Звезды знают!6+

14.30 Координаты: Алтай6+

14.40 Деловой разговор16+

14.58 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Неделя с ТОЛКом16+

16.07 Т/с Искатель 5 серия16+

16.50 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

17.15 Погода0+

17.17 Звезды знают!6+

17.21 Координаты: Алтай6+

17.34 Женский клуб12+

17.44 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Х/ф Ярды16+

21.21 Д/п Очищение организма16+

21.51 Т/с Курортный роман16+

22.14 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Т/с Улики 16 серия16+

01.42 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

01.55 Д/п Крымские дачи16+

02.26 Д/п Закрытый архив16+

02.53 Х/ф День семейного торжества16+

04.14 Т/с Графиня де Монсоро 1-2 серия16+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.09 Д/п Еда для меня.16+

08.16 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Х/ф Ищу друга на конец света16+

11.35 Д/п Неотложка16+

12.01 М/ф Мультиварик ТВ.0+

12.06 Х/ф Брак по-соседски 1-2 серия16+

13.39 Т/с Курортный роман 39-40 серия16+

14.27 Погода0+

14.29 Звезды знают!6+

14.33 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Т/с Искатель 6 серия16+

16.40 М/ф Мультиварик ТВ0+

16.46 Д/п Искатели приключений16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Еда для меня16+

20.03 Д/п Коммунальный патруль16+

20.11 Х/ф Расписание на послезавтра16+

21.34 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.54 Д/п Еда для меня16+

01.02 Д/п Коммунальный патруль16+

01.10 Т/с Улики 17 серия16+

01.55 Х/ф Ярды16+

03.22 Д/п Крымские дачи16+

03.52 Археолекторий.16+

04.13 Т/с Графиня де Монсоро 3-4 серия16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 Д/п Еда для меня.16+

08.03 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

10.08 Т/с Курортный роман 43-44 серия16+

10.58 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

11.24 Д/п Живой портрет писателя. Юлия Нифонтова12+

11.34 Д/п Музейный феникс16+

12.01 Д/п Чистая еда12+

12.27 Д/п Крымские дачи16+

12.58 Д/п Искатели приключений16+

13.27 Т/с Графиня де Монсоро 1 серия16+

14.21 Погода0+

14.23 Звезды знают!6+

14.29 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.54 Х/ф День семейного торжества16+

17.15 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.55 Интервью. «Сноска»16+

20.10 Х/ф Архипелаг16+

21.52 Т/с Курортный роман 41 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.22 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.53 Интервью. «Сноска»16+

01.09 Т/с Улики 18 серия16+

01.54 Т/с Искатель 5 серия16+

02.37 Д/п Крымские дачи16+

03.07 Х/ф За синими ночами 1 серия16+

04.15 Т/с Графиня де Монсоро 5-6 серия16+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.00 М/ф Пинкод6+

08.27 Погода0+

08.29 Звезды знают!6+

08.34 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Х/ф Архипелаг16+

11.37 Д/п Музейный феникс16+

12.03 М/ф Пинкод6+

12.19 Д/п Битва оружейников16+

13.00 Д/п Неотложка16+

13.27 Т/с Графиня де Монсоро 3 серия16+

14.21 Погода0+

14.22 Звезды знают!6+

14.26 Я в Бийске12+

14.48 Это вкусно!12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.54 Х/ф За синими ночами 1 серия16+

17.01 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

17.14 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Игры узоров12+

17.37 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.57 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.12 Х/ф Пираты эгейского моря16+

21.53 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

22.05 Д/п Еда для меня.16+

22.14 Погода0+

22.16 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.53 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.09 Т/с Улики 19 серия16+

01.54 Т/с Искатель 6 серия16+

02.38 Д/п История усадеб16+

03.05 Х/ф За синими ночами 2 серия16+

04.15 Т/с Графиня де Монсоро 7-8 серия16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.30 Погода0+

08.32 Игры узоров12+

08.41 Деловой разговор16+

08.55 Размышлялки0+

08.58 Погода

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.29 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.52 Д/п Неотложка16+

10.19 Д/п История усадеб16+

10.47 Д/п История свободной Кубы16+

11.37 Х/ф Ярды16+

13.03 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

13.28 Т/с Графиня де Монсоро 5 серия16+

14.22 Погода0+

14.23 Звезды знают!6+

14.27 История в предметах6+

14.37 Координаты: Алтай6+

14.47 Это вкусно!12+

14.58 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.31 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.57 Х/ф За синими ночами 2 серия16+

17.07 М/ф Мультиварик ТВ.0+

17.15 Погода0+

17.17 История в предметах6+

17.25 Удачная среда12+

17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+

17.58 Погода0+

18.00 Я в Бийске12+

18.15 Женский клуб12+

18.25 Погода0+

18.27 Координаты: Алтай6+

18.32 Размышлялки0+

18.35 Игры узоров12+

18.50 Я в Бийске: А у вас?16+

18.54 Звезды знают!6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.57 Интервью. «Сноска»16+

20.12 Х/ф Страшно красив16+

21.38 Д/п Музейный феникс16+

22.05 Д/п Еда для меня16+

22.14 Погода0+

22.16 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.53 Погода0+

22.54 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.35 Я в Бийске12+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: А у вас?16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Т/с Улики 20 серия16+

01.56 Д/п Еда для меня.16+

02.03 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

02.15 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

02.42 Х/ф Новая старая сказка16+

04.14 Т/с Графиня де Монсоро 9-10 серия16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.54 Звезды знают!6+

09.58 Погода0+

10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

10.24 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

10.36 Д/п Музейный феникс16+

11.04 Д/п Крымские дачи16+

11.33 Х/ф Страшно красив16+

12.58 Д/п Иллюзия счастья6+

13.25 Т/с Графиня де Монсоро 7 серия16+

14.19 Д/п Медицина долголетия16+

14.45 М/ф Пинкод6+

14.58 Т/с Последняя репродукция 1-2 серия16+

16.45 Д/п Еда для меня16+

16.52 Д/п Коммунальный патруль16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.36 Х/ф Архипелаг16+

19.18 Д/п Искатели приключений16+

19.47 Д/п Еда для меня.16+

19.57 Т/с Искатель16+

20.41 Д/п Неотложка16+

21.09 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

21.35 Т/с Курортный роман 45 серия16+

21.57 Д/п История усадеб16+

22.25 Х/ф Кармен16+

00.15 Погода0+

00.17 Звезды знают!6+

00.22 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

01.34 Д/п Искатели приключений16+

02.04 Х/ф Пираты эгейского моря16+

03.45 Археолекторий. Андрей Бородовский16+

03.59 Д/п Крымские дачи16+

04.30 Х/ф Император16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 22.03. 24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.36 М/ф Пинкод6+

07.49 Х/ф Самый рыжий лис16+

08.56 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

09.23 Д/п Искатели приключений16+

09.52 Д/п Медицина долголетия16+

10.19 Д/п История усадеб16+

10.44 Интервью. «Сноска»16+

11.00 Неделя с ТОЛКом16+

11.37 Х/ф Император16+

13.07 М/ф Пинкод6+

13.20 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

13.26 Т/с Графиня де Монсоро 8 серия16+

14.20 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

14.32 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

14.58 Т/с Последняя репродукция 3-4 серия16+

16.45 Д/п Искатели приключений16+

17.16 Д/п Крымские дачи16+

17.45 Интервью. «Сноска»16+

18.00 Неделя с ТОЛКом16+

18.41 Д/п Осторожно! Спорт!16+

19.07 Т/с Курортный роман 46 серия16+

19.27 Д/п Чистая еда12+

19.55 Т/с Искатель 8 серия16+

20.39 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

21.06 Д/п По планете с рюкзаком16+

21.32 Д/п Закрытый архив16+

21.58 Х/ф Последнее испытание16+

00.15 Погода0+

00.16 Звезды знают!6+

00.20 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Х/ф О нем16+

02.29 Д/п История свободной Кубы16+

03.19 Д/п Закрытый архив16+

04.13 Д/п Битва оружейников16+

04.54 Х/ф И ты увидишь небо16+

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Взято отсюда