Программа Бийского телевидения с 18 по 24 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: А у вас?16+
06.11 Из фондов Бийского телевидения16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда12+
07.02 Женский клуб16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Неделя с ТОЛКом16+
08.07 Д/п Еда для меня16+
08.16 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.31 Деловой разговор16+
08.50 Это вкусно!12+
09.03 Погода0+
09.05 Координаты: Алтай6+
09.10 Женский клуб12+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Неделя с ТОЛКом16+
10.06 Х/ф Покорители волн16+
12.02 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
12.27 Х/ф Ключ времени16+
13.58 Д/п Музейный феникс16+
14.24 Погода0+
14.26 Звезды знают!6+
14.30 Координаты: Алтай6+
14.40 Деловой разговор16+
14.58 Погода0+
15.00 Удачная среда16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Неделя с ТОЛКом16+
16.07 Т/с Искатель 5 серия16+
16.50 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
17.15 Погода0+
17.17 Звезды знают!6+
17.21 Координаты: Алтай6+
17.34 Женский клуб12+
17.44 Я в Бийске12+
18.00 Погода0+
18.02 Бийская оборонка16+
18.12 Я в Бийске12+
18.27 Я в Бийске: А у вас?
18.30 Погода0+
18.32 Звезды знают!6+
18.36 История в предметах6+
18.43 Деловой разговор16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Х/ф Ярды16+
21.21 Д/п Очищение организма16+
21.51 Т/с Курортный роман16+
22.14 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.21 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.34 Это вкусно!12+
23.42 «Специальный репортаж»16+
23.47 История в предметах6+
23.52 Звезды знают!6+
23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+
00.00 Погода0+
00.02 Информационная программа «Будни»16+
00.22 Координаты: Алтай6+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Т/с Улики 16 серия16+
01.42 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
01.55 Д/п Крымские дачи16+
02.26 Д/п Закрытый архив16+
02.53 Х/ф День семейного торжества16+
04.14 Т/с Графиня де Монсоро 1-2 серия16+
ВТОРНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Размышлялки0+
06.10 Удачная среда12+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 «Специальный репортаж»16+
06.40 История в предметах6+
06.45 Деловой разговор16+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.09 Д/п Еда для меня.16+
08.16 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.32 Я в Бийске12+
08.46 История в предметах6+
09.00 Погода0+
09.02 Информационная программа «Будни»16+
09.22 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Х/ф Ищу друга на конец света16+
11.35 Д/п Неотложка16+
12.01 М/ф Мультиварик ТВ.0+
12.06 Х/ф Брак по-соседски 1-2 серия16+
13.39 Т/с Курортный роман 39-40 серия16+
14.27 Погода0+
14.29 Звезды знают!6+
14.33 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно!12+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Т/с Искатель 6 серия16+
16.40 М/ф Мультиварик ТВ0+
16.46 Д/п Искатели приключений16+
17.15 Погода0+
17.17 Удачная среда12+
17.38 Деловой разговор16+
18.03 Погода0+
18.05 Игры узоров 12 +
18.20 Погода0+
18.22 Это вкусно!12+
18.32 Я в Бийске12+
18.48 «Специальный репортаж»16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Еда для меня16+
20.03 Д/п Коммунальный патруль16+
20.11 Х/ф Расписание на послезавтра16+
21.34 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.35 Бийская оборонка16+
23.45 Деловой разговор16+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.54 Д/п Еда для меня16+
01.02 Д/п Коммунальный патруль16+
01.10 Т/с Улики 17 серия16+
01.55 Х/ф Ярды16+
03.22 Д/п Крымские дачи16+
03.52 Археолекторий.16+
04.13 Т/с Графиня де Монсоро 3-4 серия16+
СРЕДА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 «Специальный репортаж»16+
06.11 Игры узоров12+
06.27 Погода0+
06.30 Я в Бийске12+
06.45 Городские очерки12+
06.55 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: А у вас?16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 Д/п Еда для меня.16+
08.03 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.32 Это вкусно!12+
08.41 История в предметах6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
10.08 Т/с Курортный роман 43-44 серия16+
10.58 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
11.24 Д/п Живой портрет писателя. Юлия Нифонтова12+
11.34 Д/п Музейный феникс16+
12.01 Д/п Чистая еда12+
12.27 Д/п Крымские дачи16+
12.58 Д/п Искатели приключений16+
13.27 Т/с Графиня де Монсоро 1 серия16+
14.21 Погода0+
14.23 Звезды знают!6+
14.29 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно 12 +
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.54 Х/ф День семейного торжества16+
17.15 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Координаты: Алтай6+
17.30 Я в Бийске12+
17.42 Женский клуб12+
17.52 История в предметах6+
17.58 Погода0+
18.00 Звезды знают!6+
18.04 История в предметах6+
18.10 Игры узоров12+
18.15 «Специальный репортаж»16+
18.30 Погода0+
18.32 Удачная среда12+
18.52 Координаты: Алтай6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.55 Интервью. «Сноска»16+
20.10 Х/ф Архипелаг16+
21.52 Т/с Курортный роман 41 серия16+
22.15 Погода0+
22.17 Звезды знают!6+
22.22 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Удачная среда12+
23.40 Я в Бийске12+
23.58 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.53 Интервью. «Сноска»16+
01.09 Т/с Улики 18 серия16+
01.54 Т/с Искатель 5 серия16+
02.37 Д/п Крымские дачи16+
03.07 Х/ф За синими ночами 1 серия16+
04.15 Т/с Графиня де Монсоро 5-6 серия16+
ЧЕТВЕРГ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Это вкусно!12+
06.21 Координаты Алтай6+
06.25 «Специальный репортаж»16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда.12+
06.52 Звезды знают!6+
06.56 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 «Специальный репортаж»16+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.00 М/ф Пинкод6+
08.27 Погода0+
08.29 Звезды знают!6+
08.34 Удачная среда12+
08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 «Специальный репортаж»16+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Х/ф Архипелаг16+
11.37 Д/п Музейный феникс16+
12.03 М/ф Пинкод6+
12.19 Д/п Битва оружейников16+
13.00 Д/п Неотложка16+
13.27 Т/с Графиня де Монсоро 3 серия16+
14.21 Погода0+
14.22 Звезды знают!6+
14.26 Я в Бийске12+
14.48 Это вкусно!12+
14.59 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+ Субтитры
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.54 Х/ф За синими ночами 1 серия16+
17.01 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
17.14 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Игры узоров12+
17.37 История в предметах6+
17.50 Городские очерки12+
18.00 Погода0+
18.02 Это вкусно!12+
18.12 Координаты: Алтай6+
18.20 Я в Бийске: А у вас?16+
18.25 Звезды знают!6+
18.30 Погода0+
18.32 Я в Бийске12+
18.47 Женский клуб12+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.57 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
20.12 Х/ф Пираты эгейского моря16+
21.53 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
22.05 Д/п Еда для меня.16+
22.14 Погода0+
22.16 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.37 Деловой разговор16+
22.52 «Специальный репортаж»16+
23.57 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.53 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
01.09 Т/с Улики 19 серия16+
01.54 Т/с Искатель 6 серия16+
02.38 Д/п История усадеб16+
03.05 Х/ф За синими ночами 2 серия16+
04.15 Т/с Графиня де Монсоро 7-8 серия16+
ПЯТНИЦА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Деловой разговор16+
06.26 Я в Бийске: А у вас?16+
06.30 Погода0+
06.32 Я в Бийске12+
06.47 Городские очерки12+
06.57 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.30 Погода0+
08.32 Игры узоров12+
08.41 Деловой разговор16+
08.55 Размышлялки0+
08.58 Погода
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.29 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.52 Д/п Неотложка16+
10.19 Д/п История усадеб16+
10.47 Д/п История свободной Кубы16+
11.37 Х/ф Ярды16+
13.03 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
13.28 Т/с Графиня де Монсоро 5 серия16+
14.22 Погода0+
14.23 Звезды знают!6+
14.27 История в предметах6+
14.37 Координаты: Алтай6+
14.47 Это вкусно!12+
14.58 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.31 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.57 Х/ф За синими ночами 2 серия16+
17.07 М/ф Мультиварик ТВ.0+
17.15 Погода0+
17.17 История в предметах6+
17.25 Удачная среда12+
17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+
17.58 Погода0+
18.00 Я в Бийске12+
18.15 Женский клуб12+
18.25 Погода0+
18.27 Координаты: Алтай6+
18.32 Размышлялки0+
18.35 Игры узоров12+
18.50 Я в Бийске: А у вас?16+
18.54 Звезды знают!6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.57 Интервью. «Сноска»16+
20.12 Х/ф Страшно красив16+
21.38 Д/п Музейный феникс16+
22.05 Д/п Еда для меня16+
22.14 Погода0+
22.16 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.53 Погода0+
22.54 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.35 Я в Бийске12+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: А у вас?16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Т/с Улики 20 серия16+
01.56 Д/п Еда для меня.16+
02.03 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
02.15 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
02.42 Х/ф Новая старая сказка16+
04.14 Т/с Графиня де Монсоро 9-10 серия16+
СУББОТА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+
06.10 История в предметах6+
06.20 Координаты: Алтай6+
06.30 Деловой разговор16+
06.35 История в предметах6+
06.40 Женский клуб16+
06.50 Звезды знают!6+
06.54 Я в Бийске: А у вас?16+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Деловой разговор16+
07.35 Звезды знают!6+
07.39 Погода0+
07.40 Информационная программа «Будни»16+
08.00 Звезды знают!6+
08.04 Бийск-ретро6+
08.15 Я в Бийске12+
08.30 Игры узоров12+
08.45 Это вкусно!12+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Городские очерки12+
09.30 Удачная среда12+
09.50 Координаты: Алтай6+
09.54 Звезды знают!6+
09.58 Погода0+
10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
10.24 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
10.36 Д/п Музейный феникс16+
11.04 Д/п Крымские дачи16+
11.33 Х/ф Страшно красив16+
12.58 Д/п Иллюзия счастья6+
13.25 Т/с Графиня де Монсоро 7 серия16+
14.19 Д/п Медицина долголетия16+
14.45 М/ф Пинкод6+
14.58 Т/с Последняя репродукция 1-2 серия16+
16.45 Д/п Еда для меня16+
16.52 Д/п Коммунальный патруль16+
17.00 Неделя с ТОЛКом16+
17.36 Х/ф Архипелаг16+
19.18 Д/п Искатели приключений16+
19.47 Д/п Еда для меня.16+
19.57 Т/с Искатель16+
20.41 Д/п Неотложка16+
21.09 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
21.35 Т/с Курортный роман 45 серия16+
21.57 Д/п История усадеб16+
22.25 Х/ф Кармен16+
00.15 Погода0+
00.17 Звезды знают!6+
00.22 «Специальный репортаж»16+
00.28 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
01.34 Д/п Искатели приключений16+
02.04 Х/ф Пираты эгейского моря16+
03.45 Археолекторий. Андрей Бородовский16+
03.59 Д/п Крымские дачи16+
04.30 Х/ф Император16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+
06.16 Деловой разговор16+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 Удачная среда12+
06.50 «Специальный репортаж»16+
06.55 Координаты: Алтай6+
07.00 Погода0+
07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 22.03. 24)
07.22 История в предметах6+
07.29 Звезды знают!6+
07.35 Погода0+
07.36 М/ф Пинкод6+
07.49 Х/ф Самый рыжий лис16+
08.56 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
09.23 Д/п Искатели приключений16+
09.52 Д/п Медицина долголетия16+
10.19 Д/п История усадеб16+
10.44 Интервью. «Сноска»16+
11.00 Неделя с ТОЛКом16+
11.37 Х/ф Император16+
13.07 М/ф Пинкод6+
13.20 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
13.26 Т/с Графиня де Монсоро 8 серия16+
14.20 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
14.32 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
14.58 Т/с Последняя репродукция 3-4 серия16+
16.45 Д/п Искатели приключений16+
17.16 Д/п Крымские дачи16+
17.45 Интервью. «Сноска»16+
18.00 Неделя с ТОЛКом16+
18.41 Д/п Осторожно! Спорт!16+
19.07 Т/с Курортный роман 46 серия16+
19.27 Д/п Чистая еда12+
19.55 Т/с Искатель 8 серия16+
20.39 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
21.06 Д/п По планете с рюкзаком16+
21.32 Д/п Закрытый архив16+
21.58 Х/ф Последнее испытание16+
00.15 Погода0+
00.16 Звезды знают!6+
00.20 «Специальный репортаж»16+
00.28 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Х/ф О нем16+
02.29 Д/п История свободной Кубы16+
03.19 Д/п Закрытый архив16+
04.13 Д/п Битва оружейников16+
04.54 Х/ф И ты увидишь небо16+
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Взято отсюда