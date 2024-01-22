Программа Бийского телевидения с 22 по 28 января 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.26 Звезды знают!6+

07.31 Погода0+

07.33 Неделя с ТОЛКом16+

08.09 М/ф Смешарики6+

08.30 Погода0+

08.32 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Неделя с ТОЛКом16+

10.07 Т/с Морпехи 1 серия16+

10.54 Д/пВолонтеры16+

11.40 Д/п Лечебные животные12+

12.06 Д/п Арктика16+

12.57 М/ф Смешарики6+

13.13 Д/п Вместе по России16+

13.41 Т/с Любовь и прочие глупости 28 серия16+

14.28 Погода0+

14.30 Звезды знают!6+

14.34 Координаты: Алтай6+

14.40 Деловой разговор16+

14.58 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Неделя с ТОЛКом16+

16.07 Д/п Вместе по России16+

16.33 М/ф Смешарики6+

16.49 Д/п Цирковая семья16+

17.15 Погода0+

17.17 Звезды знают!6+

17.21 Координаты: Алтай6+

17.34 Женский клуб12+

17.44 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у Вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Не иностранец Субтитры12+

20.13 Д/п Вместе по России Субтитры16+

20.44 М/ф Смешарики6+

21.02 Д/п Груз 30016+

21.28 Т/с Морпехи 2 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.53 Х/ф Асфальт16+

02.33 Х/ф Тим16+

04.20 Д/п Арктика16+

05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 27 серия16+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.30 Погода0+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Морпехи 2 серия16+

10.42 Д/п Не иностранец Субтитры12+

10.59 Х/ф Асфальт16+

12.39 Д/п Груз 30016+

13.05 Д/п Вместе по России Субтитры16+

13.36 Т/с Любовь и прочие глупости 30 серия16+

14.24 Погода0+

14.26 Звезды знают!6+

14.30 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Х/ф Короткие волны16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.54 Д/п Еда для меня16+

20.01 Д/п Коммунальный патруль16+

20.09 Д/п Конные забавы16+

20.37 Д/п Вместе по России16+

21.03 Д/п Герои Донбасса Комбат16+

21.28 Т/с Морпехи 3 серия16+

22.16 Погода0+

22.18 Звезды знают!6+

22.22 «Специальный репортаж»16+

22.29 Погода0+

22.31 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Еда для меня16+

01.03 Д/п Коммунальный патруль16+

01.11 Х/ф Дневной свет16+

03.01 Д/п Святые из медблока16+

03.27 М/ф Смешарики6+

03.36 Д/п Арктика16+

04.27 Т/с Любовь и прочие глупости 28 29 серия16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.54 Д/п Не иностранец Субтитры12+

08.12 М/ф Смешарики6+

08.20 Д/п Живая детская книга Алтая. Елена Ожич6+

08.30 Погода0+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Морпехи 3 серия16+

10.43 Д/п Вместе по России16+

11.09 Х/ф Дневной свет16+

12.59 М/ф Смешарики6+

13.05 Д/п Вместе по России Субтитры16+

13.37 Т/с Любовь и прочие глупости 32 серия16+

14.25 Погода0+

14.27 Звезды знают!6+

14.32 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Х/ф Керосин16+

17.15 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Х/ф Невиновен16+

21.28 Т/с Морпехи 4 серия16+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Х/ф Тереза Д16+

03.00 Д/п Между смертью и жизнью16+

04.22 Т/с Любовь и прочие глупости 30 серия16+

05.11 Т/с Любовь и прочие глупости 31 серия16+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.30 Погода0+

08.32 Звезды знают!6+

08.36 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.54 Т/с Морпехи 4 серия16+

10.40 Д/п Не иностранец Субтитры12+

10.58 Д/п Вместе по России Субтитры16+

11.28 Д/п Конные забавы16+

11.55 Д/п Чистая еда12+

12.21 Д/п Святые из медблока16+

12.49 Д/п Вместе по России Субтитры16+

13.18 Д/п Не иностранец Субтитры12+

13.38 Т/с Любовь и прочие глупости 34 серия16+

14.26 Погода0+

14.28 Звезды знают!6+

14.32 Я в Бийске12+

14.48 Это вкусно!12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Т/с Держись за облака 5 серия16+

16.49 Д/п Не иностранец Субтитры12+

17.07 М/ф Смешарики6+

17.15 Погода0+

17.17 Звезды знают!6+

17.21 Игры узоров12+

17.37 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.11 Д/п Не иностранец Субтитры12+

20.27 Д/п Вместе по России Субтитры16+

21.01 Д/п Выжить вопреки16+

21.27 Т/с Морпехи 5 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.11 Х/ф Капитан Алатристе16+

03.34 Д/п Герои Донбасса Комбат16+

04.00 Д/п Я раскаиваюсь.16+

04.14 М/ф Смешарики6+

04.22 Т/с Любовь и прочие глупости16+

05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 33 серия16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.30 Погода0+

08.32 Игры узоров12+

08.41 Деловой разговор16+

08.55 Размышлялки0+

08.58 Погода

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Т/с Морпехи 5 серия16+

10.43 Д/п Конные забавы16+

11.09 Х/ф Невиновен16+

12.25 М/ф Смешарики6+

12.37 Д/п Герои Донбасса Комбат16+

13.02 Д/п Вместе по России Субтитры16+

13.33 Т/с Любовь и прочие глупости 36 серия16+

14.21 Погода0+

14.22 Звезды знают!6+

14.37 История в предметах6+

14.58 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.24 Погода0+

15.26 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.51 Т/с Держись за облака 6 серия16+

16.45 Д/п Цирковая семья16+

17.11 Погода0+

17.13 Звезды знают!6+

17.17 История в предметах6+

17.25 Удачная среда12+

17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+

17.58 Погода0+

18.00 Я в Бийске12+

18.15 Женский клуб12+

18.25 Погода0+

18.27 Координаты: Алтай6+

18.32 Размышлялки0+

18.35 Игры узоров12+

18.50 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.54 Звезды знают!6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Д/п Вместе по России Субтитры16+

20.42 Д/п Святые из медблока16+

21.10 Д/п Не иностранец 13 выпуск Иордания Субтитры12+

21.28 Т/с Морпехи 6 серия16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.35 Я в Бийске12+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.55 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Х/ф Мужчина нарасхват16+

02.55 Х/ф Каникулы Валери16+

04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 34 серия16+

05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 35 серия16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.54 Звезды знают!6+

09.58 Погода0+

10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

10.24 Д/п Не иностранец Субтитры12+

10.40 Д/п Вместе по России Субтитры16+

11.11 Д/п Выжить вопреки16+

11.37 Х/ф Каникулы Валери16+

13.05 Х/ф Полет. Три дня после катастрофы16+

14.15 М/ф Смешарики6+

14.24 Т/с Любовь и прочие глупости 38 серия16+

15.14 М/ф Смешарики6+

15.32 Д/п Конные забавы16+

15.58 Д/п Волонтеры16+

16.44 Д/п Еда для меня16+

16.51 Д/п Коммунальный патруль16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.36 М/ф Смешарики6+

17.53 Х/ф Мужчина нарасхват16+

19.37 Д/п Вместе по России Субтитры16+

20.08 Т/с Держись за облака 7 серия16+

21.00 М/ф Смешарики6+

21.08 Д/п Театр военных действий16+

22.00 Д/п Чистая еда12+

22.27 Х/ф Тереза Д16+

00.14 Погода0+

00.16 Звезды знают!6+

00.20 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.06 Х/ф На берегу мечты16+

02.43 Х/ф Му-му16+

04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 36-37 серия6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Звезды в Бийске12+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 26.01.24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.37 Т/с Классная школа16+

08.56 М/ф Смешарики6+

09.11 Д/п Волонтеры16+

09.56 Д/п Вместе по России Субтитры16+

10.27 Д/п Не иностранец Субтитры12+

10.44 Интервью. «Сноска»16+

11.00 Неделя с ТОЛКом16+

11.37 Д/п Вместе по РоссиСубтитры16+

12.08 Д/п Конные забавы16+

12.34 Х/ф Ваш репетитор16+

14.00 М/ф Смешарики6+

14.22 Т/с Любовь и прочие глупости 39 серия16+

15.12 Д/п Цирковая семья16+

15.38 М/ф Смешарики6+

15.45 Д/п Мы есть16+

16.13 Х/ф Паника в Альпах16+

17.44 Интервью. «Сноска»16+

18.00 Неделя с ТОЛКом16+

18.38 Д/п Арктика16+

19.29 М/ф Смешарики6+

19.37 Д/п Конные забавы16+

20.04 Т/с Держись за облака 8 серия16+

20.57 Д/п Донбасс Дети16+

21.53 Х/ф Капитан Алатристе16+

00.14 Погода0+

00.16 Звезды знают!6+

00.20 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Д/п Между смертью и жизнью16+

02.26 Археолекторий. Дмитрий Папин.16+

02.46 Х/ф Мальчик русский16+

03.58 Х/ф Полет. Три дня после катастрофы16+

05.11 Т/с Любовь и прочие глупости 38 серия16+

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Взято отсюда