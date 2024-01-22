Программа Бийского телевидения с 22 по 28 января 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.11 Из фондов Бийского телевидения16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда12+
07.02 Женский клуб16+
07.26 Звезды знают!6+
07.31 Погода0+
07.33 Неделя с ТОЛКом16+
08.09 М/ф Смешарики6+
08.30 Погода0+
08.32 Деловой разговор16+
08.50 Это вкусно!12+
09.03 Погода0+
09.05 Координаты: Алтай6+
09.10 Женский клуб12+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Неделя с ТОЛКом16+
10.07 Т/с Морпехи 1 серия16+
10.54 Д/пВолонтеры16+
11.40 Д/п Лечебные животные12+
12.06 Д/п Арктика16+
12.57 М/ф Смешарики6+
13.13 Д/п Вместе по России16+
13.41 Т/с Любовь и прочие глупости 28 серия16+
14.28 Погода0+
14.30 Звезды знают!6+
14.34 Координаты: Алтай6+
14.40 Деловой разговор16+
14.58 Погода0+
15.00 Удачная среда16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Неделя с ТОЛКом16+
16.07 Д/п Вместе по России16+
16.33 М/ф Смешарики6+
16.49 Д/п Цирковая семья16+
17.15 Погода0+
17.17 Звезды знают!6+
17.21 Координаты: Алтай6+
17.34 Женский клуб12+
17.44 Я в Бийске12+
18.00 Погода0+
18.02 Бийская оборонка16+
18.12 Я в Бийске12+
18.27 Я в Бийске: А у Вас?
18.30 Погода0+
18.32 Звезды знают!6+
18.36 История в предметах6+
18.43 Деловой разговор16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Не иностранец Субтитры12+
20.13 Д/п Вместе по России Субтитры16+
20.44 М/ф Смешарики6+
21.02 Д/п Груз 30016+
21.28 Т/с Морпехи 2 серия16+
22.15 Погода0+
22.17 Звезды знают!6+
22.21 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.34 Это вкусно!12+
23.42 «Специальный репортаж»16+
23.47 История в предметах6+
23.52 Звезды знают!6+
23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+
00.00 Погода0+
00.02 Информационная программа «Будни»16+
00.22 Координаты: Алтай6+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.53 Х/ф Асфальт16+
02.33 Х/ф Тим16+
04.20 Д/п Арктика16+
05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 27 серия16+
ВТОРНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Размышлялки0+
06.10 Удачная среда12+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 «Специальный репортаж»16+
06.40 История в предметах6+
06.45 Деловой разговор16+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Смешарики6+
08.30 Погода0+
08.32 Я в Бийске12+
08.46 История в предметах6+
09.00 Погода0+
09.02 Информационная программа «Будни»16+
09.22 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Т/с Морпехи 2 серия16+
10.42 Д/п Не иностранец Субтитры12+
10.59 Х/ф Асфальт16+
12.39 Д/п Груз 30016+
13.05 Д/п Вместе по России Субтитры16+
13.36 Т/с Любовь и прочие глупости 30 серия16+
14.24 Погода0+
14.26 Звезды знают!6+
14.30 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно!12+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Х/ф Короткие волны16+
17.15 Погода0+
17.17 Удачная среда12+
17.38 Деловой разговор16+
18.03 Погода0+
18.05 Игры узоров 12 +
18.20 Погода0+
18.22 Это вкусно!12+
18.32 Я в Бийске12+
18.48 «Специальный репортаж»16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.54 Д/п Еда для меня16+
20.01 Д/п Коммунальный патруль16+
20.09 Д/п Конные забавы16+
20.37 Д/п Вместе по России16+
21.03 Д/п Герои Донбасса Комбат16+
21.28 Т/с Морпехи 3 серия16+
22.16 Погода0+
22.18 Звезды знают!6+
22.22 «Специальный репортаж»16+
22.29 Погода0+
22.31 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.35 Бийская оборонка16+
23.45 Деловой разговор16+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Еда для меня16+
01.03 Д/п Коммунальный патруль16+
01.11 Х/ф Дневной свет16+
03.01 Д/п Святые из медблока16+
03.27 М/ф Смешарики6+
03.36 Д/п Арктика16+
04.27 Т/с Любовь и прочие глупости 28 29 серия16+
СРЕДА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 «Специальный репортаж»16+
06.11 Игры узоров12+
06.27 Погода0+
06.30 Я в Бийске12+
06.45 Городские очерки12+
06.55 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.54 Д/п Не иностранец Субтитры12+
08.12 М/ф Смешарики6+
08.20 Д/п Живая детская книга Алтая. Елена Ожич6+
08.30 Погода0+
08.32 Это вкусно!12+
08.41 История в предметах6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Т/с Морпехи 3 серия16+
10.43 Д/п Вместе по России16+
11.09 Х/ф Дневной свет16+
12.59 М/ф Смешарики6+
13.05 Д/п Вместе по России Субтитры16+
13.37 Т/с Любовь и прочие глупости 32 серия16+
14.25 Погода0+
14.27 Звезды знают!6+
14.32 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно 12 +
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Х/ф Керосин16+
17.15 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Координаты: Алтай6+
17.30 Я в Бийске12+
17.42 Женский клуб12+
17.52 История в предметах6+
17.58 Погода0+
18.00 Звезды знают!6+
18.04 История в предметах6+
18.10 Игры узоров12+
18.15 «Специальный репортаж»16+
18.30 Погода0+
18.32 Удачная среда12+
18.52 Координаты: Алтай6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.11 Х/ф Невиновен16+
21.28 Т/с Морпехи 4 серия16+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Удачная среда12+
23.40 Я в Бийске12+
23.58 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Х/ф Тереза Д16+
03.00 Д/п Между смертью и жизнью16+
04.22 Т/с Любовь и прочие глупости 30 серия16+
05.11 Т/с Любовь и прочие глупости 31 серия16+
ЧЕТВЕРГ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Это вкусно!12+
06.21 Координаты Алтай6+
06.25 «Специальный репортаж»16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда.12+
06.52 Звезды знают!6+
06.56 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 «Специальный репортаж»16+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Смешарики6+
08.30 Погода0+
08.32 Звезды знают!6+
08.36 Удачная среда12+
08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 «Специальный репортаж»16+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.54 Т/с Морпехи 4 серия16+
10.40 Д/п Не иностранец Субтитры12+
10.58 Д/п Вместе по России Субтитры16+
11.28 Д/п Конные забавы16+
11.55 Д/п Чистая еда12+
12.21 Д/п Святые из медблока16+
12.49 Д/п Вместе по России Субтитры16+
13.18 Д/п Не иностранец Субтитры12+
13.38 Т/с Любовь и прочие глупости 34 серия16+
14.26 Погода0+
14.28 Звезды знают!6+
14.32 Я в Бийске12+
14.48 Это вкусно!12+
14.59 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+ Субтитры
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Т/с Держись за облака 5 серия16+
16.49 Д/п Не иностранец Субтитры12+
17.07 М/ф Смешарики6+
17.15 Погода0+
17.17 Звезды знают!6+
17.21 Игры узоров12+
17.37 История в предметах6+
17.50 Городские очерки12+
18.00 Погода0+
18.02 Это вкусно!12+
18.12 Координаты: Алтай6+
18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
18.25 Звезды знают!6+
18.30 Погода0+
18.32 Я в Бийске12+
18.47 Женский клуб12+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
20.11 Д/п Не иностранец Субтитры12+
20.27 Д/п Вместе по России Субтитры16+
21.01 Д/п Выжить вопреки16+
21.27 Т/с Морпехи 5 серия16+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.37 Деловой разговор16+
22.52 «Специальный репортаж»16+
23.57 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
01.11 Х/ф Капитан Алатристе16+
03.34 Д/п Герои Донбасса Комбат16+
04.00 Д/п Я раскаиваюсь.16+
04.14 М/ф Смешарики6+
04.22 Т/с Любовь и прочие глупости16+
05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 33 серия16+
ПЯТНИЦА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Деловой разговор16+
06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.30 Погода0+
06.32 Я в Бийске12+
06.47 Городские очерки12+
06.57 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Смешарики6+
08.30 Погода0+
08.32 Игры узоров12+
08.41 Деловой разговор16+
08.55 Размышлялки0+
08.58 Погода
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Т/с Морпехи 5 серия16+
10.43 Д/п Конные забавы16+
11.09 Х/ф Невиновен16+
12.25 М/ф Смешарики6+
12.37 Д/п Герои Донбасса Комбат16+
13.02 Д/п Вместе по России Субтитры16+
13.33 Т/с Любовь и прочие глупости 36 серия16+
14.21 Погода0+
14.22 Звезды знают!6+
14.37 История в предметах6+
14.58 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.24 Погода0+
15.26 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.51 Т/с Держись за облака 6 серия16+
16.45 Д/п Цирковая семья16+
17.11 Погода0+
17.13 Звезды знают!6+
17.17 История в предметах6+
17.25 Удачная среда12+
17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+
17.58 Погода0+
18.00 Я в Бийске12+
18.15 Женский клуб12+
18.25 Погода0+
18.27 Координаты: Алтай6+
18.32 Размышлялки0+
18.35 Игры узоров12+
18.50 Я в Бийске: А у Вас?16+
18.54 Звезды знают!6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.11 Д/п Вместе по России Субтитры16+
20.42 Д/п Святые из медблока16+
21.10 Д/п Не иностранец 13 выпуск Иордания Субтитры12+
21.28 Т/с Морпехи 6 серия16+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.35 Я в Бийске12+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.55 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Х/ф Мужчина нарасхват16+
02.55 Х/ф Каникулы Валери16+
04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 34 серия16+
05.12 Т/с Любовь и прочие глупости 35 серия16+
СУББОТА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+
06.10 История в предметах6+
06.20 Координаты: Алтай6+
06.30 Деловой разговор16+
06.35 История в предметах6+
06.40 Женский клуб16+
06.50 Звезды знают!6+
06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Деловой разговор16+
07.35 Звезды знают!6+
07.39 Погода0+
07.40 Информационная программа «Будни»16+
08.00 Звезды знают!6+
08.04 Бийск-ретро6+
08.15 Я в Бийске12+
08.30 Игры узоров12+
08.45 Это вкусно!12+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Городские очерки12+
09.30 Удачная среда12+
09.50 Координаты: Алтай6+
09.54 Звезды знают!6+
09.58 Погода0+
10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
10.24 Д/п Не иностранец Субтитры12+
10.40 Д/п Вместе по России Субтитры16+
11.11 Д/п Выжить вопреки16+
11.37 Х/ф Каникулы Валери16+
13.05 Х/ф Полет. Три дня после катастрофы16+
14.15 М/ф Смешарики6+
14.24 Т/с Любовь и прочие глупости 38 серия16+
15.14 М/ф Смешарики6+
15.32 Д/п Конные забавы16+
15.58 Д/п Волонтеры16+
16.44 Д/п Еда для меня16+
16.51 Д/п Коммунальный патруль16+
17.00 Неделя с ТОЛКом16+
17.36 М/ф Смешарики6+
17.53 Х/ф Мужчина нарасхват16+
19.37 Д/п Вместе по России Субтитры16+
20.08 Т/с Держись за облака 7 серия16+
21.00 М/ф Смешарики6+
21.08 Д/п Театр военных действий16+
22.00 Д/п Чистая еда12+
22.27 Х/ф Тереза Д16+
00.14 Погода0+
00.16 Звезды знают!6+
00.20 «Специальный репортаж»16+
00.28 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.06 Х/ф На берегу мечты16+
02.43 Х/ф Му-му16+
04.23 Т/с Любовь и прочие глупости 36-37 серия6+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Из фондов БТВ: Звезды в Бийске12+
06.16 Деловой разговор16+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 Удачная среда12+
06.50 «Специальный репортаж»16+
06.55 Координаты: Алтай6+
07.00 Погода0+
07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 26.01.24)
07.22 История в предметах6+
07.29 Звезды знают!6+
07.35 Погода0+
07.37 Т/с Классная школа16+
08.56 М/ф Смешарики6+
09.11 Д/п Волонтеры16+
09.56 Д/п Вместе по России Субтитры16+
10.27 Д/п Не иностранец Субтитры12+
10.44 Интервью. «Сноска»16+
11.00 Неделя с ТОЛКом16+
11.37 Д/п Вместе по РоссиСубтитры16+
12.08 Д/п Конные забавы16+
12.34 Х/ф Ваш репетитор16+
14.00 М/ф Смешарики6+
14.22 Т/с Любовь и прочие глупости 39 серия16+
15.12 Д/п Цирковая семья16+
15.38 М/ф Смешарики6+
15.45 Д/п Мы есть16+
16.13 Х/ф Паника в Альпах16+
17.44 Интервью. «Сноска»16+
18.00 Неделя с ТОЛКом16+
18.38 Д/п Арктика16+
19.29 М/ф Смешарики6+
19.37 Д/п Конные забавы16+
20.04 Т/с Держись за облака 8 серия16+
20.57 Д/п Донбасс Дети16+
21.53 Х/ф Капитан Алатристе16+
00.14 Погода0+
00.16 Звезды знают!6+
00.20 «Специальный репортаж»16+
00.28 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Д/п Между смертью и жизнью16+
02.26 Археолекторий. Дмитрий Папин.16+
02.46 Х/ф Мальчик русский16+
03.58 Х/ф Полет. Три дня после катастрофы16+
05.11 Т/с Любовь и прочие глупости 38 серия16+
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Взято отсюда