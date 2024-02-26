Программа Бийского телевидения с 26 февраля по 3 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Неделя с ТОЛКом16+

08.11 Д/п Кто нас нарисовал Субтитры16+

08.30 Погода0+

08.31 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Неделя с ТОЛКом16+

10.06 Х/ф Прощаться не будем16+

12.04 Х/ф Бесконечное наследство любви16+

13.27 Т/с Домработница 33-34 серия16+

14.20 Погода0+

14.22 Звезды знают!6+

14.26 История в предметах6+

14.34 Координаты: Алтай6+

14.40 Деловой разговор16+

14.58 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Неделя с ТОЛКом16+

16.06 Х/ф Долина рыцарей16+

17.37 Погода0+

17.39 Звезды знают!6+

17.40 Координаты: Алтай6+

17.45 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у Вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 М/ф Пинкод6+

20.09 Х/ф Жена Сталина16+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.54 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Т/с Улики 3 серия16+

01.39 Х/ф Мечта любви16+

03.09 Д/п Великие русские врачи16+

03.36 Х/ф Жмот16+

05.06 Т/с Домработница 31-32 серия16+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Смешарики6+

08.02 Д/п Чистая еда12+

08.30 Погода0+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+

10.21 Д/п Крымские дачи16+

10.51 Д/п Загадки нашего тела16+

11.17 Х/ф Мечта любви16+

12.48 М/ф Пинкод6+

13.01 Д/п Чистая еда12+

13.27 Т/с Домработница 37-38 серия16+

14.21 Погода0+

14.23 Звезды знают!6+

14.28 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.53 Т/с Государственная граница.16+

16.48 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.55 Д/п Еда для меня16+

20.03 Д/п Коммунальный патруль16+

20.11 Х/ф Дело Коллини16+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Еда для меня16+

01.03 Д/п Коммунальный патруль16+

01.11 Т/с Улики 4 серия16+

01.53 Х/ф Соврешь умрешь16+

03.56 Археолекторий. Александр Пилипенко. Часть 116+

04.13 Т/с Домработница 33-36 серия16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.57 М/ф Смешарики6+

08.04 Д/п Кто нас нарисовал Субтитры16+

08.30 Погода0+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Великие русские врачи16+

10.21 Х/ф Дело Коллини16+

12.22 М/ф Смешарики6+

12.31 Д/п Крымские дачи16+

13.00 Д/п Загадки нашего тела16+

13.26 Т/с Домработница 41-42 серия16+

14.20 Погода0+

14.22 Звезды знают!6+

14.26 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Т/с Государственная граница.16+

16.48 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+

17.14 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.14 Х/ф Бронкская история16+

22.14 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Х/ф Жена Сталина16+

03.16 Д/п Великие русские врачи16+

03.43 Д/п Знание. Первые.16+

04.12 Т/с Домработница 37 40 серия16+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.53 Д/п Кто нас нарисовал 1 Субтитры16+

08.30 Погода0+

08.32 Звезды знают!6+

08.36 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Чистая еда12+

10.21 Х/ф Жена Сталина16+

12.26 М/ф Смешарики6+

12.34 Д/п Чистая еда12+

13.00 Д/п Зоотерапия16+

13.26 Т/с Домработница 45-46 серия Первый муж16+

14.20 Погода0+

14.21 Звезды знают!6+

14.25 Я в Бийске12+

14.48 Это вкусно!12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.53 Х/ф Девять дней и одно утро16+

17.17 Погода0+

17.18 Звезды знают!6+

17.22 Игры узоров12+

17.37 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.11 М/ф Пинкод6+

20.24 Х/ф Дуэлянт16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.11 Т/с Улики 5 серия16+

01.54 Х/ф Когда я умирала16+

03.43 Д/п Загадки нашего тела16+

04.11 Т/с Домработница 41-44 серия16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.27 Погода0+

08.29 Игры узоров12+

08.41 Деловой разговор16+

08.55 Размышлялки0+

08.58 Погода

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.54 Д/п Иллюзия счастья16+

10.20 Д/п Крымские дачи16+

10.50 Д/п Легенды футбола16+

11.27 Д/п Очищение организма16+

11.54 Х/ф Приключения экспоната12+

13.25 Т/с Домработница 49-50 серия16+

14.19 Погода0+

14.21 Звезды знают!6+

14.25 История в предметах6+

14.37 Координаты: Алтай6+

14.47 Это вкусно!12+

14.58 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.26 Погода0+

15.28 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.52 Д/п Врачи в законе16+

16.18 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+

17.14 Погода0+

17.16 История в предметах6+

17.25 Удачная среда12+

17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+

17.58 Погода0+

18.00 Я в Бийске12+

18.15 Женский клуб12+

18.25 Погода0+

18.27 Координаты: Алтай6+

18.32 Размышлялки0+

18.35 Игры узоров12+

18.50 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.54 Звезды знают!6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

20.28 Д/п Зоотерапия16+

20.55 Х/ф Примите телеграмму в долг16+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.35 Я в Бийске12+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Т/с Улики 6 серия16+

01.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

02.23 Х/ф Не забудьте выключить телевизор16+

03.41 Д/п История свободной Кубы 416+

04.27 Культурный марафон.12+

04.38 Т/с Домработница 46-48 серия Собаки на сене16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.54 Звезды знают!6+

09.58 Погода0+

10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

10.29 М/ф Пинкод6+

10.42 Д/п Крымские дачи16+

11.12 Х/ф Время женщин16+

12.36 Д/п Иллюзия счастья16+

13.04 Т/с Домработница 53-54 серия16+

13.56 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

14.11 Д/п Легенды футбола16+

14.55 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+

16.44 Д/п Еда для меня16+

16.51 Д/п Коммунальный патруль16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.37 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

18.04 Д/п Неотложка 10316+

18.30 М/ф Пинкод6+

18.43 Д/п Чистая еда12+

19.11 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

19.37 Д/п Зоотерапия16+

20.04 Т/с Искатель16+

20.47 Д/п Легенды футбола16+

21.25 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+

22.21 Д/п Врачи в законе 1 выпуск16+

22.47 Х/ф Простой карандаш16+

00.15 Погода0+

00.17 Звезды знают!6+

00.22 «Специальный репортаж»16+

00.27 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Х/ф Приключения экспоната12+

02.39 Д/п Библейские тайны Иисус из Назарета16+

03.27 Культурный марафон.12+

03.41 Х/ф Время женщин16+

05.07 Т/с Домработница 51-52 серия16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+

(повтор от 1.03.24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.37 Х/ф Приключения экспоната12+

09.09 М/ф Пинкод6+

09.25 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

09.51 Д/п Неотложка 10316+

10.18 Д/п Чистая еда12+

10.44 Интервью. «Сноска»16+

11.00 Неделя с ТОЛКом16+

11.36 Х/ф Примите телеграмму в долг16+

12.55 Д/п Зоотерапия 8 выпуск16+

13.23 Т/с Домработница 55-56 серия16+

14.17 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

14.30 М/ф Пинкод6+

14.43 Д/п Крымские дачи16+

15.13 Х/ф Верный16+

16.11 М/ф Пинкод6+

16.25 Х/ф Завтра утром16+

17.47 Интервью. «Сноска»16+

18.02 Неделя с ТОЛКом16+

18.39 Д/п Лечебные животные12+

19.07 Д/п Очищение организма16+

19.35 Д/п Иллюзия счастья16+

20.02 Т/с Искатель 2 серия16+

20.45 Д/п Легенды футбола16+

21.30 Х/ф Отчаянный папа16+

23.05 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

23.30 Д/п История свободной Кубы16+

00.15 Погода0+

00.16 Звезды знают!6+

00.20 «Специальный репортаж»16+

00.28 Погода0+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Х/ф Принцип Талиона16+

02.44 Х/ф Это твой день12+

04.16 Х/ф Не забудьте выключить телевизор16+

05.33 Т/с Домработница 54 серия16+

погода в области , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда