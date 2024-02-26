Программа Бийского телевидения с 26 февраля по 3 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.11 Из фондов Бийского телевидения16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда12+
07.02 Женский клуб16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Неделя с ТОЛКом16+
08.11 Д/п Кто нас нарисовал Субтитры16+
08.30 Погода0+
08.31 Деловой разговор16+
08.50 Это вкусно!12+
09.03 Погода0+
09.05 Координаты: Алтай6+
09.10 Женский клуб12+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Неделя с ТОЛКом16+
10.06 Х/ф Прощаться не будем16+
12.04 Х/ф Бесконечное наследство любви16+
13.27 Т/с Домработница 33-34 серия16+
14.20 Погода0+
14.22 Звезды знают!6+
14.26 История в предметах6+
14.34 Координаты: Алтай6+
14.40 Деловой разговор16+
14.58 Погода0+
15.00 Удачная среда16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Неделя с ТОЛКом16+
16.06 Х/ф Долина рыцарей16+
17.37 Погода0+
17.39 Звезды знают!6+
17.40 Координаты: Алтай6+
17.45 Я в Бийске12+
18.00 Погода0+
18.02 Бийская оборонка16+
18.12 Я в Бийске12+
18.27 Я в Бийске: А у Вас?
18.30 Погода0+
18.32 Звезды знают!6+
18.36 История в предметах6+
18.43 Деловой разговор16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 М/ф Пинкод6+
20.09 Х/ф Жена Сталина16+
22.15 Погода0+
22.17 Звезды знают!6+
22.21 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.54 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.34 Это вкусно!12+
23.42 «Специальный репортаж»16+
23.47 История в предметах6+
23.52 Звезды знают!6+
23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+
00.00 Погода0+
00.02 Информационная программа «Будни»16+
00.22 Координаты: Алтай6+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Т/с Улики 3 серия16+
01.39 Х/ф Мечта любви16+
03.09 Д/п Великие русские врачи16+
03.36 Х/ф Жмот16+
05.06 Т/с Домработница 31-32 серия16+
ВТОРНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Размышлялки0+
06.10 Удачная среда12+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 «Специальный репортаж»16+
06.40 История в предметах6+
06.45 Деловой разговор16+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Смешарики6+
08.02 Д/п Чистая еда12+
08.30 Погода0+
08.32 Я в Бийске12+
08.46 История в предметах6+
09.00 Погода0+
09.02 Информационная программа «Будни»16+
09.22 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+
10.21 Д/п Крымские дачи16+
10.51 Д/п Загадки нашего тела16+
11.17 Х/ф Мечта любви16+
12.48 М/ф Пинкод6+
13.01 Д/п Чистая еда12+
13.27 Т/с Домработница 37-38 серия16+
14.21 Погода0+
14.23 Звезды знают!6+
14.28 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно!12+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.53 Т/с Государственная граница.16+
16.48 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+
17.15 Погода0+
17.17 Удачная среда12+
17.38 Деловой разговор16+
18.03 Погода0+
18.05 Игры узоров 12 +
18.20 Погода0+
18.22 Это вкусно!12+
18.32 Я в Бийске12+
18.48 «Специальный репортаж»16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.55 Д/п Еда для меня16+
20.03 Д/п Коммунальный патруль16+
20.11 Х/ф Дело Коллини16+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.35 Бийская оборонка16+
23.45 Деловой разговор16+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Еда для меня16+
01.03 Д/п Коммунальный патруль16+
01.11 Т/с Улики 4 серия16+
01.53 Х/ф Соврешь умрешь16+
03.56 Археолекторий. Александр Пилипенко. Часть 116+
04.13 Т/с Домработница 33-36 серия16+
СРЕДА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 «Специальный репортаж»16+
06.11 Игры узоров12+
06.27 Погода0+
06.30 Я в Бийске12+
06.45 Городские очерки12+
06.55 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.57 М/ф Смешарики6+
08.04 Д/п Кто нас нарисовал Субтитры16+
08.30 Погода0+
08.32 Это вкусно!12+
08.41 История в предметах6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Великие русские врачи16+
10.21 Х/ф Дело Коллини16+
12.22 М/ф Смешарики6+
12.31 Д/п Крымские дачи16+
13.00 Д/п Загадки нашего тела16+
13.26 Т/с Домработница 41-42 серия16+
14.20 Погода0+
14.22 Звезды знают!6+
14.26 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно 12 +
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Т/с Государственная граница.16+
16.48 Д/п Счастливы в месте Субтитры16+
17.14 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Координаты: Алтай6+
17.30 Я в Бийске12+
17.42 Женский клуб12+
17.52 История в предметах6+
17.58 Погода0+
18.00 Звезды знают!6+
18.04 История в предметах6+
18.10 Игры узоров12+
18.15 «Специальный репортаж»16+
18.30 Погода0+
18.32 Удачная среда12+
18.52 Координаты: Алтай6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.14 Х/ф Бронкская история16+
22.14 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Удачная среда12+
23.40 Я в Бийске12+
23.58 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Х/ф Жена Сталина16+
03.16 Д/п Великие русские врачи16+
03.43 Д/п Знание. Первые.16+
04.12 Т/с Домработница 37 40 серия16+
ЧЕТВЕРГ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Это вкусно!12+
06.21 Координаты Алтай6+
06.25 «Специальный репортаж»16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда.12+
06.52 Звезды знают!6+
06.56 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 «Специальный репортаж»16+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.53 Д/п Кто нас нарисовал 1 Субтитры16+
08.30 Погода0+
08.32 Звезды знают!6+
08.36 Удачная среда12+
08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 «Специальный репортаж»16+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Чистая еда12+
10.21 Х/ф Жена Сталина16+
12.26 М/ф Смешарики6+
12.34 Д/п Чистая еда12+
13.00 Д/п Зоотерапия16+
13.26 Т/с Домработница 45-46 серия Первый муж16+
14.20 Погода0+
14.21 Звезды знают!6+
14.25 Я в Бийске12+
14.48 Это вкусно!12+
14.59 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+ Субтитры
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.53 Х/ф Девять дней и одно утро16+
17.17 Погода0+
17.18 Звезды знают!6+
17.22 Игры узоров12+
17.37 История в предметах6+
17.50 Городские очерки12+
18.00 Погода0+
18.02 Это вкусно!12+
18.12 Координаты: Алтай6+
18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
18.25 Звезды знают!6+
18.30 Погода0+
18.32 Я в Бийске12+
18.47 Женский клуб12+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
20.11 М/ф Пинкод6+
20.24 Х/ф Дуэлянт16+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.37 Деловой разговор16+
22.52 «Специальный репортаж»16+
23.57 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
01.11 Т/с Улики 5 серия16+
01.54 Х/ф Когда я умирала16+
03.43 Д/п Загадки нашего тела16+
04.11 Т/с Домработница 41-44 серия16+
ПЯТНИЦА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Деловой разговор16+
06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.30 Погода0+
06.32 Я в Бийске12+
06.47 Городские очерки12+
06.57 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.27 Погода0+
08.29 Игры узоров12+
08.41 Деловой разговор16+
08.55 Размышлялки0+
08.58 Погода
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.54 Д/п Иллюзия счастья16+
10.20 Д/п Крымские дачи16+
10.50 Д/п Легенды футбола16+
11.27 Д/п Очищение организма16+
11.54 Х/ф Приключения экспоната12+
13.25 Т/с Домработница 49-50 серия16+
14.19 Погода0+
14.21 Звезды знают!6+
14.25 История в предметах6+
14.37 Координаты: Алтай6+
14.47 Это вкусно!12+
14.58 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.26 Погода0+
15.28 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.52 Д/п Врачи в законе16+
16.18 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+
17.14 Погода0+
17.16 История в предметах6+
17.25 Удачная среда12+
17.45 Я в Бийске: Есть мнение!16+
17.58 Погода0+
18.00 Я в Бийске12+
18.15 Женский клуб12+
18.25 Погода0+
18.27 Координаты: Алтай6+
18.32 Размышлялки0+
18.35 Игры узоров12+
18.50 Я в Бийске: А у Вас?16+
18.54 Звезды знают!6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.11 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
20.28 Д/п Зоотерапия16+
20.55 Х/ф Примите телеграмму в долг16+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.35 Я в Бийске12+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Т/с Улики 6 серия16+
01.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
02.23 Х/ф Не забудьте выключить телевизор16+
03.41 Д/п История свободной Кубы 416+
04.27 Культурный марафон.12+
04.38 Т/с Домработница 46-48 серия Собаки на сене16+
СУББОТА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+
06.10 История в предметах6+
06.20 Координаты: Алтай6+
06.30 Деловой разговор16+
06.35 История в предметах6+
06.40 Женский клуб16+
06.50 Звезды знают!6+
06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Деловой разговор16+
07.35 Звезды знают!6+
07.39 Погода0+
07.40 Информационная программа «Будни»16+
08.00 Звезды знают!6+
08.04 Бийск-ретро6+
08.15 Я в Бийске12+
08.30 Игры узоров12+
08.45 Это вкусно!12+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Городские очерки12+
09.30 Удачная среда12+
09.50 Координаты: Алтай6+
09.54 Звезды знают!6+
09.58 Погода0+
10.00 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
10.29 М/ф Пинкод6+
10.42 Д/п Крымские дачи16+
11.12 Х/ф Время женщин16+
12.36 Д/п Иллюзия счастья16+
13.04 Т/с Домработница 53-54 серия16+
13.56 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
14.11 Д/п Легенды футбола16+
14.55 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+
16.44 Д/п Еда для меня16+
16.51 Д/п Коммунальный патруль16+
17.00 Неделя с ТОЛКом16+
17.37 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
18.04 Д/п Неотложка 10316+
18.30 М/ф Пинкод6+
18.43 Д/п Чистая еда12+
19.11 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
19.37 Д/п Зоотерапия16+
20.04 Т/с Искатель16+
20.47 Д/п Легенды футбола16+
21.25 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+
22.21 Д/п Врачи в законе 1 выпуск16+
22.47 Х/ф Простой карандаш16+
00.15 Погода0+
00.17 Звезды знают!6+
00.22 «Специальный репортаж»16+
00.27 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Х/ф Приключения экспоната12+
02.39 Д/п Библейские тайны Иисус из Назарета16+
03.27 Культурный марафон.12+
03.41 Х/ф Время женщин16+
05.07 Т/с Домработница 51-52 серия16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+
06.16 Деловой разговор16+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 Удачная среда12+
06.50 «Специальный репортаж»16+
06.55 Координаты: Алтай6+
07.00 Погода0+
07.02 Информационная программа «Будни»16+
(повтор от 1.03.24)
07.22 История в предметах6+
07.29 Звезды знают!6+
07.35 Погода0+
07.37 Х/ф Приключения экспоната12+
09.09 М/ф Пинкод6+
09.25 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
09.51 Д/п Неотложка 10316+
10.18 Д/п Чистая еда12+
10.44 Интервью. «Сноска»16+
11.00 Неделя с ТОЛКом16+
11.36 Х/ф Примите телеграмму в долг16+
12.55 Д/п Зоотерапия 8 выпуск16+
13.23 Т/с Домработница 55-56 серия16+
14.17 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
14.30 М/ф Пинкод6+
14.43 Д/п Крымские дачи16+
15.13 Х/ф Верный16+
16.11 М/ф Пинкод6+
16.25 Х/ф Завтра утром16+
17.47 Интервью. «Сноска»16+
18.02 Неделя с ТОЛКом16+
18.39 Д/п Лечебные животные12+
19.07 Д/п Очищение организма16+
19.35 Д/п Иллюзия счастья16+
20.02 Т/с Искатель 2 серия16+
20.45 Д/п Легенды футбола16+
21.30 Х/ф Отчаянный папа16+
23.05 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
23.30 Д/п История свободной Кубы16+
00.15 Погода0+
00.16 Звезды знают!6+
00.20 «Специальный репортаж»16+
00.28 Погода0+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Х/ф Принцип Талиона16+
02.44 Х/ф Это твой день12+
04.16 Х/ф Не забудьте выключить телевизор16+
05.33 Т/с Домработница 54 серия16+
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Взято отсюда