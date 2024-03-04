Программа Бийского телевидения с 4 по 10 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.11 Из фондов Бийского телевидения16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда12+
07.02 Женский клуб16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.29 Неделя с ТОЛКом16+
08.05 М/ф Пинкод6+
08.31 Погода0+
08.32 Деловой разговор16+
08.50 Это вкусно!12+
09.03 Погода0+
09.05 Координаты: Алтай6+
09.10 Женский клуб12+
09.24 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Неделя с ТОЛКом16+
10.07 Д/п Легенды футбола16+
10.45 Х/ф Это твой день12+
12.19 М/ф Пинкод6+
12.33 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+
13.27 Т/с Домработница 57-58 серия16+
14.21 Погода0+
14.23 Звезды знают!6+
14.27 История в предметах6+
14.34 Координаты: Алтай6+
14.40 Деловой разговор16+
14.58 Погода0+
15.00 Удачная среда16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Неделя с ТОЛКом16+
16.07 Т/с Искатель 1 серия16+
16.50 Д/п Зоотерапия16+
17.16 Погода0+
17.18 Звезды знают!6+
17.22 Координаты: Алтай6+
17.45 Я в Бийске12+
18.00 Погода0+
18.02 Бийская оборонка16+
18.12 Я в Бийске12+
18.27 Я в Бийске: А у Вас?
18.30 Погода0+
18.32 Звезды знают!6+
18.36 История в предметах6+
18.43 Деловой разговор16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 «Специальный репортаж»16+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Х/ф Принцип Талиона16+
21.35 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.17 Звезды знают!6+
22.21 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Деловой разговор16+
23.34 Это вкусно!12+
23.42 «Специальный репортаж»16+
23.47 История в предметах6+
23.52 Звезды знают!6+
23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+
00.00 Погода0+
00.02 Информационная программа «Будни»16+
00.22 Координаты: Алтай6+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.55 Д/п Крымские дачи16+
01.25 Т/с Улики 7 серия16+
02.09 Д/п История свободной Кубы16+
02.53 Культурный марафон. Лекция «Искусство Дюшана»12+
03.04 Х/ф Мужчина в моей голове16+
05.06 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
05.32 Культурный марафон.12+
ВТОРНИК
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Размышлялки0+
06.10 Удачная среда12+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 «Специальный репортаж»16+
06.40 История в предметах6+
06.45 Деловой разговор16+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.13 М/ф Пинкод6+
08.26 Погода0+
08.28 Звезды знают!6+
08.32 Я в Бийске12+
08.46 История в предметах6+
09.00 Погода0+
09.02 Информационная программа «Будни»16+
09.22 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Легенды футбола16+
10.41 Х/ф Верный16+
11.40 Х/ф Время женщин16+
13.04 М/ф Пинкод6+
13.17 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
13.30 Т/с Домработница 61 62 серия16+
14.24 Погода0+
14.26 Звезды знают!6+
14.30 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно!12+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Д/п Еда для меня.16+
16.02 Т/с Искатель 2 серия16+
16.46 Д/п Крымские дачи16+
17.15 Погода0+
17.17 Удачная среда12+
17.38 Деловой разговор16+
18.03 Погода0+
18.05 Игры узоров 12 +
18.20 Погода0+
18.22 Это вкусно!12+
18.32 Я в Бийске12+
18.48 «Специальный репортаж»16+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Еда для меня16+
20.03 Д/п Коммунальный патруль16+
20.11 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+
22.02 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.35 Бийская оборонка16+
23.45 Деловой разговор16+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.55 Д/п Еда для меня16+
01.02 Д/п Коммунальный патруль16+
01.10 Т/с Улики 8 серия16+
01.54 Х/ф Завтра утром16+
03.18 Д/п Крымские дачи16+
03.47 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
04.14 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
04.41 Спектакль Праздник одиночества16+
СРЕДА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 «Специальный репортаж»16+
06.11 Игры узоров12+
06.27 Погода0+
06.30 Я в Бийске12+
06.45 Городские очерки12+
06.55 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.13 М/ф Пинкод6+
08.26 Погода0+
08.28 Звезды знают!6+
08.32 Это вкусно!12+
08.41 История в предметах6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Звезды знают!6+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Х/ф Отчаянный папа16+
11.28 Д/п Иллюзия счастья16+
11.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
12.22 Х/ф Принцип Талиона16+
13.59 Д/п Неотложка 10316+
14.25 Погода0+
14.27 Звезды знают!6+
14.31 Деловой разговор16+
14.50 Это вкусно 12 +
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+
15.28 Погода0+
15.29 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.53 Х/ф Завтра утром16+
17.15 Погода0+
17.16 Звезды знают!6+
17.20 Координаты: Алтай6+
17.30 Я в Бийске12+
17.42 Женский клуб12+
17.52 История в предметах6+
17.58 Погода0+
18.00 Звезды знают!6+
18.04 История в предметах6+
18.10 Игры узоров12+
18.15 «Специальный репортаж»16+
18.30 Погода0+
18.32 Удачная среда12+
18.52 Координаты: Алтай6+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Интервью. «Сноска»16+
20.11 Т/с Капкан для Золушки 1-2 серия16+
21.43 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.16 Звезды знают!6+
22.20 «Специальный репортаж»16+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.56 Погода0+
22.57 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Удачная среда12+
23.40 Я в Бийске12+
23.58 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
00.24 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Интервью. «Сноска»16+
01.11 Т/с Улики 9 серия16+
01.55 Т/с Искатель 1 серия16+
02.38 Х/ф Серьезная игра16+
04.33 Д/п Крымские дачи16+
05.03 Д/п Врачи в законе16+
05.30 Культурный марафон.12+
ЧЕТВЕРГ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Это вкусно!12+
06.21 Координаты Алтай6+
06.25 «Специальный репортаж»16+
06.30 Погода0+
06.32 Удачная среда.12+
06.52 Звезды знают!6+
06.56 Размышлялки0+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 «Специальный репортаж»16+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.55 М/ф Пинкод6+
08.22 М/ф Мультиварик ТВ.0+
08.27 Погода0+
08.29 Звезды знают!6+
08.34 Удачная среда12+
08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 «Специальный репортаж»16+
09.28 Погода0+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.55 Д/п Врачи в законе16+
10.21 Х/ф Простой карандаш16+
11.51 Д/п Очищение организма16+
12.16 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
12.28 М/ф Пинкод6+
12.48 Д/п Библейские тайны16+
13.37 Д/п Лечебные животные12+
14.01 Д/п Крымские дачи16+
14.30 Погода0+
14.32 Звезды знают!6+
14.36 Я в Бийске12+
14.59 Погода0+
15.00 Информационная программа «Будни»16+
15.20 Звезды знают!6+ Субтитры
15.28 Погода0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Х/ф Примите телеграмму в долг16+
17.15 Интервью. «Сноска»16+
17.30 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
17.37 Погода0+
17.39 История в предметах6+
17.50 Городские очерки12+
18.00 Погода0+
18.02 Это вкусно!12+
18.12 Координаты: Алтай6+
18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+
18.25 Звезды знают!6+
18.30 Погода0+
18.32 Я в Бийске12+
18.47 Женский клуб12+
18.58 Погода0+
19.00 Информационная программа «Будни»16+
19.20 Звезды знают!6+
19.28 Погода0+
19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
20.11 Т/с Капкан для Золушки 3-4 серия16+
21.47 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
22.15 Погода0+
22.17 Это вкусно!12+
22.28 Погода0+
22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
22.55 Погода0+
22.56 Звезды знают!6+
23.00 Информационная программа «Будни»16+
23.20 Я в Бийске12+
23.37 Деловой разговор16+
22.52 «Специальный репортаж»16+
23.57 Погода0+
00.00 Информационная программа «Будни»16+
00.20 Звезды знают!6+
00.28 Погода0+
00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
01.11 Т/с Улики 10 серия16+
01.55 Т/с Искатель 2 серия16+
02.38 Х/ф Это не навсегда16+
04.14 Культурный марафон.12+
04.32 Х/ф Дело в тебе16+
ПЯТНИЦА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 История в предметах6+
06.11 Деловой разговор16+
06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.30 Погода0+
06.32 Я в Бийске12+
06.47 Городские очерки12+
06.57 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+
07.24 Звезды знают!6+
07.28 Погода0+
07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
07.59 Д/п Крымские дачи16+
08.28 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
08.52 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
09.05 Д/п Лечебные животные12+
09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
09.54 Д/п Неотложка 10316+
10.20 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+
12.09 Д/п Лечебные животные12+
12.36 Д/п Чистая еда12+
13.02 Д/п Зоотерапия16+
13.28 Д/п Иллюзия счастья 4 выпуск16+
13.56 Д/п Крымские дачи16+
14.26 Т/с Курортный роман 7 8 серия16+
15.15 Д/п Дети большого ТОЛКа0+
15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+
15.55 Д/п Лечебные животные12+
16.21 Т/с Курортный роман 9-10 серия16+
17.13 Д/п Крымские дачи16+
17.42 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
18.08 Х/ф Мужчина в моей голове16+
20.07 Д/п Неотложка 10316+
20.34 Д/п Иллюзия счастья16+
21.00 Т/с Любовь за любовь 1 4серия16+
00.14 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
00.40 Х/ф Великолепие в траве16+
02.43 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
02.56 Т/с Капкан для Золушки 1 4 серия16+
СУББОТА
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+
06.10 История в предметах6+
06.20 Координаты: Алтай6+
06.30 Деловой разговор16+
06.35 История в предметах6+
06.40 Женский клуб16+
06.50 Звезды знают!6+
06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+
06.58 Погода0+
07.00 Информационная программа «Будни»16+
07.20 Деловой разговор16+
07.35 Звезды знают!6+
07.39 Погода0+
07.40 Информационная программа «Будни»16+
08.00 Звезды знают!6+
08.04 Бийск-ретро6+
08.15 Я в Бийске12+
08.30 Игры узоров12+
08.45 Это вкусно!12+
08.54 Звезды знают!6+
08.58 Погода0+
09.00 Информационная программа «Будни»16+
09.20 Городские очерки12+
09.30 Удачная среда12+
09.50 Координаты: Алтай6+
09.56 Погода0+
09.57 Д/п Иллюзия счастья16+
10.23 Д/п Чистая еда12+
10.49 М/ф Пинкод6+
11.04 Д/п Неотложка 10316+
11.30 Т/с Курортный роман 11- 12 серия16+
12.21 Д/п Врачи в законе16+
12.47 Т/с Любовь за любовь 1-2 серия16+
14.23 Д/п Крымские дачи16+
14.52 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
15.01 Д/п Зоотерапия16+
15.29 Т/с Капкан для Золушки 1 2 серия16+
17.00 Неделя с ТОЛКом16+
17.36 Д/п Музейный феникс16+
18.03 Д/п Живая детская книга Алтая.6+
18.13 Д/п Лечебные животные12+
18.39 Д/п Крымские дачи16+
19.10 Д/п Врачи в законе16+
19.36 Д/п Зоотерапия16+
20.04 Т/с Искатель16+
20.45 Д/п Иллюзия счастья16+
21.13 Д/п Донецк16+
21.39 Д/п Неотложка 10316+
22.07 Х/ф Джин первая в мире женщина-пилот16+
23.42 Т/с Курортный роман 7-8 серия16+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
01.34 Д/п Библейские тайны Иисус из Назарета16+
02.22 Х/ф Однажды со мной16+
03.44 Д/п История свободной Кубы16+
04.31 Д/п «Другие»16+
04.41 Спектакль. Святой идиот16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ
06.00 Погода0+
06.02 Звезды знают!6+
06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+
06.16 Деловой разговор16+
06.30 Погода0+
06.32 Звезды знают!6+
06.36 Удачная среда12+
06.50 «Специальный репортаж»16+
06.55 Координаты: Алтай6+
07.00 Погода0+
07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 7.03.24)
07.22 История в предметах6+
07.29 Звезды знают!6+
07.35 Погода0+
07.36 М/ф Пинкод6+
08.18 Д/п Очищение организма16+
08.43 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
08.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
09.24 Д/п Зоотерапия16+
09.50 Д/п Крымские дачи16+
10.20 Д/п Музейный феникс16+
10.47 М/ф Пинкод6+
11.00 Неделя с ТОЛКом16+
11.37 Т/с Курортный роман 13-14 серия16+
12.24 Д/п Врачи в законе16+
12.51 Т/с Любовь за любовь 3 – 4 серия16+
14.30 Д/п Крымские дачи16+
14.59 Д/п Женские судьбы Субтитры16+
15.13 М/ф Пинкод6+
15.26 Т/с Капкан для Золушки 3 – 4 серия16+
16.59 Т/с Курортный роман 15-16 серия16+
17.47 М/ф Пинкод6+
18.00 Неделя с ТОЛКом16+
18.37 Д/п Зоотерапия16+
19.05 Д/п Неотложка 10316+
19.31 Д/п Иллюзия счастья16+
19.57 Т/с Искатель 4 серия16+
20.40 Д/п Ядерный терроризм16+
21.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+
21.33 Д/п Лечебные животные12+
21.58 Х/ф Принцесса Монако16+
23.41 Т/с Курортный роман 11 12 серия16+
00.30 Неделя с ТОЛКом16+
01.07 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+
01.34 Х/ф Понаехали16+
02.56 Д/п История свободной Кубы16+
03.45 Х/ф Варварины свадьбы16+
05.30 Д/п Крымские дачи16+
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