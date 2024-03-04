Программа Бийского телевидения с 4 по 10 марта 2024 года

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ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.11 Из фондов Бийского телевидения16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда12+

07.02 Женский клуб16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.29 Неделя с ТОЛКом16+

08.05 М/ф Пинкод6+

08.31 Погода0+

08.32 Деловой разговор16+

08.50 Это вкусно!12+

09.03 Погода0+

09.05 Координаты: Алтай6+

09.10 Женский клуб12+

09.24 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Неделя с ТОЛКом16+

10.07 Д/п Легенды футбола16+

10.45 Х/ф Это твой день12+

12.19 М/ф Пинкод6+

12.33 Д/п Пацаны батальона «Восток»16+

13.27 Т/с Домработница 57-58 серия16+

14.21 Погода0+

14.23 Звезды знают!6+

14.27 История в предметах6+

14.34 Координаты: Алтай6+

14.40 Деловой разговор16+

14.58 Погода0+

15.00 Удачная среда16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Неделя с ТОЛКом16+

16.07 Т/с Искатель 1 серия16+

16.50 Д/п Зоотерапия16+

17.16 Погода0+

17.18 Звезды знают!6+

17.22 Координаты: Алтай6+

17.45 Я в Бийске12+

18.00 Погода0+

18.02 Бийская оборонка16+

18.12 Я в Бийске12+

18.27 Я в Бийске: А у Вас?

18.30 Погода0+

18.32 Звезды знают!6+

18.36 История в предметах6+

18.43 Деловой разговор16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 «Специальный репортаж»16+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Х/ф Принцип Талиона16+

21.35 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.17 Звезды знают!6+

22.21 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Деловой разговор16+

23.34 Это вкусно!12+

23.42 «Специальный репортаж»16+

23.47 История в предметах6+

23.52 Звезды знают!6+

23.56 Я в Бийске: Есть мнение16+

00.00 Погода0+

00.02 Информационная программа «Будни»16+

00.22 Координаты: Алтай6+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.55 Д/п Крымские дачи16+

01.25 Т/с Улики 7 серия16+

02.09 Д/п История свободной Кубы16+

02.53 Культурный марафон. Лекция «Искусство Дюшана»12+

03.04 Х/ф Мужчина в моей голове16+

05.06 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

05.32 Культурный марафон.12+

ВТОРНИК

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Размышлялки0+

06.10 Удачная среда12+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 «Специальный репортаж»16+

06.40 История в предметах6+

06.45 Деловой разговор16+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.13 М/ф Пинкод6+

08.26 Погода0+

08.28 Звезды знают!6+

08.32 Я в Бийске12+

08.46 История в предметах6+

09.00 Погода0+

09.02 Информационная программа «Будни»16+

09.22 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Легенды футбола16+

10.41 Х/ф Верный16+

11.40 Х/ф Время женщин16+

13.04 М/ф Пинкод6+

13.17 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

13.30 Т/с Домработница 61 62 серия16+

14.24 Погода0+

14.26 Звезды знают!6+

14.30 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно!12+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Д/п Еда для меня.16+

16.02 Т/с Искатель 2 серия16+

16.46 Д/п Крымские дачи16+

17.15 Погода0+

17.17 Удачная среда12+

17.38 Деловой разговор16+

18.03 Погода0+

18.05 Игры узоров 12 +

18.20 Погода0+

18.22 Это вкусно!12+

18.32 Я в Бийске12+

18.48 «Специальный репортаж»16+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Еда для меня16+

20.03 Д/п Коммунальный патруль16+

20.11 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+

22.02 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.35 Бийская оборонка16+

23.45 Деловой разговор16+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.55 Д/п Еда для меня16+

01.02 Д/п Коммунальный патруль16+

01.10 Т/с Улики 8 серия16+

01.54 Х/ф Завтра утром16+

03.18 Д/п Крымские дачи16+

03.47 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

04.14 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

04.41 Спектакль Праздник одиночества16+

СРЕДА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 «Специальный репортаж»16+

06.11 Игры узоров12+

06.27 Погода0+

06.30 Я в Бийске12+

06.45 Городские очерки12+

06.55 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.08 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.13 М/ф Пинкод6+

08.26 Погода0+

08.28 Звезды знают!6+

08.32 Это вкусно!12+

08.41 История в предметах6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Звезды знают!6+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Х/ф Отчаянный папа16+

11.28 Д/п Иллюзия счастья16+

11.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

12.22 Х/ф Принцип Талиона16+

13.59 Д/п Неотложка 10316+

14.25 Погода0+

14.27 Звезды знают!6+

14.31 Деловой разговор16+

14.50 Это вкусно 12 +

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+

15.28 Погода0+

15.29 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.53 Х/ф Завтра утром16+

17.15 Погода0+

17.16 Звезды знают!6+

17.20 Координаты: Алтай6+

17.30 Я в Бийске12+

17.42 Женский клуб12+

17.52 История в предметах6+

17.58 Погода0+

18.00 Звезды знают!6+

18.04 История в предметах6+

18.10 Игры узоров12+

18.15 «Специальный репортаж»16+

18.30 Погода0+

18.32 Удачная среда12+

18.52 Координаты: Алтай6+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Интервью. «Сноска»16+

20.11 Т/с Капкан для Золушки 1-2 серия16+

21.43 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

21.49 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.16 Звезды знают!6+

22.20 «Специальный репортаж»16+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.56 Погода0+

22.57 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Удачная среда12+

23.40 Я в Бийске12+

23.58 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

00.24 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Интервью. «Сноска»16+

01.11 Т/с Улики 9 серия16+

01.55 Т/с Искатель 1 серия16+

02.38 Х/ф Серьезная игра16+

04.33 Д/п Крымские дачи16+

05.03 Д/п Врачи в законе16+

05.30 Культурный марафон.12+

ЧЕТВЕРГ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Это вкусно!12+

06.21 Координаты Алтай6+

06.25 «Специальный репортаж»16+

06.30 Погода0+

06.32 Удачная среда.12+

06.52 Звезды знают!6+

06.56 Размышлялки0+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 «Специальный репортаж»16+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.55 М/ф Пинкод6+

08.22 М/ф Мультиварик ТВ.0+

08.27 Погода0+

08.29 Звезды знают!6+

08.34 Удачная среда12+

08.50 Я в Бийске: Есть мнение!16+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 «Специальный репортаж»16+

09.28 Погода0+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.55 Д/п Врачи в законе16+

10.21 Х/ф Простой карандаш16+

11.51 Д/п Очищение организма16+

12.16 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

12.28 М/ф Пинкод6+

12.48 Д/п Библейские тайны16+

13.37 Д/п Лечебные животные12+

14.01 Д/п Крымские дачи16+

14.30 Погода0+

14.32 Звезды знают!6+

14.36 Я в Бийске12+

14.59 Погода0+

15.00 Информационная программа «Будни»16+

15.20 Звезды знают!6+ Субтитры

15.28 Погода0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Х/ф Примите телеграмму в долг16+

17.15 Интервью. «Сноска»16+

17.30 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

17.37 Погода0+

17.39 История в предметах6+

17.50 Городские очерки12+

18.00 Погода0+

18.02 Это вкусно!12+

18.12 Координаты: Алтай6+

18.20 Я в Бийске: А у Вас?16+

18.25 Звезды знают!6+

18.30 Погода0+

18.32 Я в Бийске12+

18.47 Женский клуб12+

18.58 Погода0+

19.00 Информационная программа «Будни»16+

19.20 Звезды знают!6+

19.28 Погода0+

19.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

19.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

20.11 Т/с Капкан для Золушки 3-4 серия16+

21.47 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

22.15 Погода0+

22.17 Это вкусно!12+

22.28 Погода0+

22.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

22.55 Погода0+

22.56 Звезды знают!6+

23.00 Информационная программа «Будни»16+

23.20 Я в Бийске12+

23.37 Деловой разговор16+

22.52 «Специальный репортаж»16+

23.57 Погода0+

00.00 Информационная программа «Будни»16+

00.20 Звезды знают!6+

00.28 Погода0+

00.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

00.56 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

01.11 Т/с Улики 10 серия16+

01.55 Т/с Искатель 2 серия16+

02.38 Х/ф Это не навсегда16+

04.14 Культурный марафон.12+

04.32 Х/ф Дело в тебе16+

ПЯТНИЦА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 История в предметах6+

06.11 Деловой разговор16+

06.26 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.30 Погода0+

06.32 Я в Бийске12+

06.47 Городские очерки12+

06.57 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Я в Бийске: Есть мнение!16+

07.24 Звезды знают!6+

07.28 Погода0+

07.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

07.59 Д/п Крымские дачи16+

08.28 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

08.52 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

09.05 Д/п Лечебные животные12+

09.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

09.54 Д/п Неотложка 10316+

10.20 Х/ф Грэйс и Джо. История любви16+

12.09 Д/п Лечебные животные12+

12.36 Д/п Чистая еда12+

13.02 Д/п Зоотерапия16+

13.28 Д/п Иллюзия счастья 4 выпуск16+

13.56 Д/п Крымские дачи16+

14.26 Т/с Курортный роман 7 8 серия16+

15.15 Д/п Дети большого ТОЛКа0+

15.30 Информационный выпуск День с ТОЛКом16+

15.55 Д/п Лечебные животные12+

16.21 Т/с Курортный роман 9-10 серия16+

17.13 Д/п Крымские дачи16+

17.42 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

18.08 Х/ф Мужчина в моей голове16+

20.07 Д/п Неотложка 10316+

20.34 Д/п Иллюзия счастья16+

21.00 Т/с Любовь за любовь 1 4серия16+

00.14 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

00.40 Х/ф Великолепие в траве16+

02.43 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

02.56 Т/с Капкан для Золушки 1 4 серия16+

СУББОТА

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Я в Бийске: Есть мнение!16+

06.10 История в предметах6+

06.20 Координаты: Алтай6+

06.30 Деловой разговор16+

06.35 История в предметах6+

06.40 Женский клуб16+

06.50 Звезды знают!6+

06.54 Я в Бийске: А у Вас?16+

06.58 Погода0+

07.00 Информационная программа «Будни»16+

07.20 Деловой разговор16+

07.35 Звезды знают!6+

07.39 Погода0+

07.40 Информационная программа «Будни»16+

08.00 Звезды знают!6+

08.04 Бийск-ретро6+

08.15 Я в Бийске12+

08.30 Игры узоров12+

08.45 Это вкусно!12+

08.54 Звезды знают!6+

08.58 Погода0+

09.00 Информационная программа «Будни»16+

09.20 Городские очерки12+

09.30 Удачная среда12+

09.50 Координаты: Алтай6+

09.56 Погода0+

09.57 Д/п Иллюзия счастья16+

10.23 Д/п Чистая еда12+

10.49 М/ф Пинкод6+

11.04 Д/п Неотложка 10316+

11.30 Т/с Курортный роман 11- 12 серия16+

12.21 Д/п Врачи в законе16+

12.47 Т/с Любовь за любовь 1-2 серия16+

14.23 Д/п Крымские дачи16+

14.52 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

15.01 Д/п Зоотерапия16+

15.29 Т/с Капкан для Золушки 1 2 серия16+

17.00 Неделя с ТОЛКом16+

17.36 Д/п Музейный феникс16+

18.03 Д/п Живая детская книга Алтая.6+

18.13 Д/п Лечебные животные12+

18.39 Д/п Крымские дачи16+

19.10 Д/п Врачи в законе16+

19.36 Д/п Зоотерапия16+

20.04 Т/с Искатель16+

20.45 Д/п Иллюзия счастья16+

21.13 Д/п Донецк16+

21.39 Д/п Неотложка 10316+

22.07 Х/ф Джин первая в мире женщина-пилот16+

23.42 Т/с Курортный роман 7-8 серия16+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

01.34 Д/п Библейские тайны Иисус из Назарета16+

02.22 Х/ф Однажды со мной16+

03.44 Д/п История свободной Кубы16+

04.31 Д/п «Другие»16+

04.41 Спектакль. Святой идиот16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00 Погода0+

06.02 Звезды знают!6+

06.06 Из фондов БТВ: Вселенная человек16+

06.16 Деловой разговор16+

06.30 Погода0+

06.32 Звезды знают!6+

06.36 Удачная среда12+

06.50 «Специальный репортаж»16+

06.55 Координаты: Алтай6+

07.00 Погода0+

07.02 Информационная программа «Будни»16+ (повтор от 7.03.24)

07.22 История в предметах6+

07.29 Звезды знают!6+

07.35 Погода0+

07.36 М/ф Пинкод6+

08.18 Д/п Очищение организма16+

08.43 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

08.56 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

09.24 Д/п Зоотерапия16+

09.50 Д/п Крымские дачи16+

10.20 Д/п Музейный феникс16+

10.47 М/ф Пинкод6+

11.00 Неделя с ТОЛКом16+

11.37 Т/с Курортный роман 13-14 серия16+

12.24 Д/п Врачи в законе16+

12.51 Т/с Любовь за любовь 3 – 4 серия16+

14.30 Д/п Крымские дачи16+

14.59 Д/п Женские судьбы Субтитры16+

15.13 М/ф Пинкод6+

15.26 Т/с Капкан для Золушки 3 – 4 серия16+

16.59 Т/с Курортный роман 15-16 серия16+

17.47 М/ф Пинкод6+

18.00 Неделя с ТОЛКом16+

18.37 Д/п Зоотерапия16+

19.05 Д/п Неотложка 10316+

19.31 Д/п Иллюзия счастья16+

19.57 Т/с Искатель 4 серия16+

20.40 Д/п Ядерный терроризм16+

21.07 Д/п Аллергия: сбой матрицы Субтитры12+

21.33 Д/п Лечебные животные12+

21.58 Х/ф Принцесса Монако16+

23.41 Т/с Курортный роман 11 12 серия16+

00.30 Неделя с ТОЛКом16+

01.07 Д/п Осторожно! Спорт! Субтитры12+

01.34 Х/ф Понаехали16+

02.56 Д/п История свободной Кубы16+

03.45 Х/ф Варварины свадьбы16+

05.30 Д/п Крымские дачи16+

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