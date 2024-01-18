Программу «Земский учитель» продлили до 2030 года из-за ее востребованности

Об этом сообщил президент России Владимир Путин

Президент России рассказал о продлении программы «Земский учитель» до 2030 года из-за ее высокой востребованности. Об этом сообщило министерство образования и науки Алтайского края.

Программа стартовала в рамках национального проекта «Образование» в 2020 году и, по данным ведомства, пользуется спросом у молодых педагогов.

Так, 56 педагогов получили выплаты по программе «Земский учитель» в 2023 году (из них 38 педагогов из Алтайского края, а 18 из других регионов страны). Сумма финансовой поддержки земских учителей составила 56 млн рублей.

Земские учителя по итогам 2023 года работают в 37 муниципалитетах Алтайского края, это 33 района и четыре города: Алейск, Белокуриха, Змеиногорск, Горняк, сообщает ведомство.

Самые популярные среди педагогов предметы – физика, математика, информатика (19 учителей), иностранные языки (14 учителей). Благодаря программе в селах появились учителя русского языка и литературы, начальных классов, физической культуры, истории и обществознания.

По итогам 2023 года среди земских учителей было 14 мужчин и 42 женщины. Большинство педагогов моложе 35 лет (23 человека). В возрасте от 35 до 45 лет – 18 человек. И 15 человек старше 45 лет. Подавляющее большинство – с высшим образованием (50 человек), 6 человек со средним профессиональным образованием.

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Взято отсюда