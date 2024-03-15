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Прохождение паводка в крае контролируется региональными властями

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Прохождение паводка в крае контролируется региональными властями

Губернатор края Виктор Томенко принял участие в видеоселекторном совещании по вопросам готовности регионов Сибири к паводку и пожароопасному сезону.

Совещание с главами сибирских регионов провел сегодня, 14 марта, полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев. Он, в частности, отметил позитивную динамику в работе Системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионах Сибири.

«В прошедшем году своевременно введённый на территории округа противопожарный режим и оперативное тушение лесных пожаров позволили снизить их количество в 1,5 раза по сравнению с 2022 года и на 60% уменьшить размер территорий, пройденных огнём», – отметил Анатолий Серышев.

Реализация комплекса превентивных мероприятий, выработанных на заседании Межведомственной комиссии в марте 2023 года, а также благоприятные погодные условия позволили избежать масштабных подтоплений во всех субъектах Федерации округа. По словам Анатолия Серышева, несмотря на принимаемые в регионах Сибири меры по защите населения от ЧС, сохраняются повышенные риски возникновения и быстрого развития опасных явлений природного характера, требующие оперативного реагирования.

«В настоящее время перед региональными органами власти, подразделениями МЧС России и другими структурами стоит очень важная задача – обеспечить безаварийный пропуск весеннего половодья и защиту населения, жилых и промышленных объектов, богатейшей природы Сибири от ландшафтных и лесных пожаров», – подчеркнул полпред.

О том, как в Алтайском крае идет подготовка к пожароопасному сезону, на совещании рассказал Губернатор Виктор Томенко. В преддверии пожароопасного сезона все службы региона усилили свои возможности, получили дополнительные ресурсы, которые позволят им более эффективно вести борьбу возгораниями.

Предыдущий год для Алтайского края выдался крайне сложным. В 2023 году пожароопасный сезон начался 12 апреля и продлился до 1 ноября. За этот период было ликвидировано 276 лесных пожаров, в том числе 10 крупных. Площадь в крае, пройденная огнем, составила 23 тысячи гектар. В регионе предпринимаются дополнительные меры, чтобы предотвратить подобные масштабные лесные пожары.

В этом году в регионе будут дополнительно создано 4 подразделения государственной противопожарной службы. Действующие подразделения усилены новой техникой, в том числе авиационной. Количество патрулирований и других превентивных мероприятий будет увеличено.

Взято отсюда.

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