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Прохор Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 23 февраля

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Прохор Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 23 февраля

23 февраля чтят память святого Прохора Печерского Лебедника

23 февраля 2024 года верующие чтят память преподобного Прохора Печерского. В народном календаре этот день получил название Прохор Весновей.

Считается, что с этого дня год поворачивает на весну. Так, на смену частым морозам и снегопадам придет тепло, капель и солнечные деньки.

По народным приметам, в этот день нужно приступить к лечению серьезных болезней, а также помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.

В этот день категорически запрещается работать мужчинам, если, конечно же, это не обязательная работа. В целом этот день надо посвятить отдыху, семье, друзьям, походу в церковь.

Стоит отметить, что в ночь на 23 февраля снятся не просто пророческие сны, но и очень точные. .

Что нельзя делать 23 февраля

  • Нельзя врать, обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать.
  • Рекомендуется по возможности не смотреть в чужие зеркала.
  • Женщинам не стоит дарить мужчинам часы и ножи.
  • Нельзя одалживать хлеб и соль.
  • Не стоит рассказывать чужим людям о своей семье.
  • Нежелательно сегодня есть рыбу и морепродукты.
  • Нельзя трясти и звенеть мелочью. А вот если пошуршать в кармане или в руках бумажными купюрами – к прибыли.
  • Не стоит ругаться, материться, сквернословить, чертыхаться.

Приметы

  • Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев – ждите снегопада.
  • С крыш свешивается снег и не падает – будет урожай хлебов.
  • Яркий месяц на ночном небосклоне – скоро начнутся грозы.
  • Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода – март будет теплым.

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Взято отсюда

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