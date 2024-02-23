Прохор Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 23 февраля

23 февраля чтят память святого Прохора Печерского Лебедника

23 февраля 2024 года верующие чтят память преподобного Прохора Печерского. В народном календаре этот день получил название Прохор Весновей.

Считается, что с этого дня год поворачивает на весну. Так, на смену частым морозам и снегопадам придет тепло, капель и солнечные деньки.

По народным приметам, в этот день нужно приступить к лечению серьезных болезней, а также помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.

В этот день категорически запрещается работать мужчинам, если, конечно же, это не обязательная работа. В целом этот день надо посвятить отдыху, семье, друзьям, походу в церковь.

Стоит отметить, что в ночь на 23 февраля снятся не просто пророческие сны, но и очень точные. .

Что нельзя делать 23 февраля

Нельзя врать, обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать.

Рекомендуется по возможности не смотреть в чужие зеркала.

Женщинам не стоит дарить мужчинам часы и ножи.

Нельзя одалживать хлеб и соль.

Не стоит рассказывать чужим людям о своей семье.

Нежелательно сегодня есть рыбу и морепродукты.

Нельзя трясти и звенеть мелочью. А вот если пошуршать в кармане или в руках бумажными купюрами – к прибыли.

Не стоит ругаться, материться, сквернословить, чертыхаться.

Приметы

Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев – ждите снегопада.

С крыш свешивается снег и не падает – будет урожай хлебов.

Яркий месяц на ночном небосклоне – скоро начнутся грозы.

Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода – март будет теплым.

точный прогноз погоды , погода сейчас ,

Взято отсюда