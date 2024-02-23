Прохор Весновей: приметы, что можно и нельзя делать 23 февраля

23 февраля чтят память святого Прохора Печерского Лебедника
23 февраля 2024 года верующие чтят память преподобного Прохора Печерского. В народном календаре этот день получил название Прохор Весновей.
Считается, что с этого дня год поворачивает на весну. Так, на смену частым морозам и снегопадам придет тепло, капель и солнечные деньки.
По народным приметам, в этот день нужно приступить к лечению серьезных болезней, а также помолиться святому Прохору Печерскому о даровании выздоровления.
В этот день категорически запрещается работать мужчинам, если, конечно же, это не обязательная работа. В целом этот день надо посвятить отдыху, семье, друзьям, походу в церковь.
Стоит отметить, что в ночь на 23 февраля снятся не просто пророческие сны, но и очень точные. .
Что нельзя делать 23 февраля
- Нельзя врать, обманывать, вводить в заблуждение, преувеличивать.
- Рекомендуется по возможности не смотреть в чужие зеркала.
- Женщинам не стоит дарить мужчинам часы и ножи.
- Нельзя одалживать хлеб и соль.
- Не стоит рассказывать чужим людям о своей семье.
- Нежелательно сегодня есть рыбу и морепродукты.
- Нельзя трясти и звенеть мелочью. А вот если пошуршать в кармане или в руках бумажными купюрами – к прибыли.
- Не стоит ругаться, материться, сквернословить, чертыхаться.
Приметы
- Вороны сидят и чистятся на верхних ветвях деревьев – ждите снегопада.
- С крыш свешивается снег и не падает – будет урожай хлебов.
- Яркий месяц на ночном небосклоне – скоро начнутся грозы.
- Семь дней, начиная с 23 февраля, стоит морозная погода – март будет теплым.
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Взято отсюда