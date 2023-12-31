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Прояснилось. В Алтайском крае сняли ограничения со всех дорог

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Прояснилось. В Алтайском крае сняли ограничения со всех дорог

Трасса зимой Фото: unsplash.com

Погода налаживается и дорожники приняли решение открыть для проезда все участки дорог, но это не отменяет необходимости быть внимательными за рулем

Ближе к вечеру 31 декабря в Алтайском крае сняли ограничения проезда по всем ранее перекрытым участкам автодорог, сообщил региональный минтранс.

Тем не менее водителей просят соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

“Будьте особенно внимательными на участках с работающей техникой”, – советуют в ведомстве.

Напомним, что трассы закрывали из-за плохой видимости на время метелей.

Взято отсюда

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