Трасса зимой Фото: unsplash.com

Погода налаживается и дорожники приняли решение открыть для проезда все участки дорог, но это не отменяет необходимости быть внимательными за рулем

Ближе к вечеру 31 декабря в Алтайском крае сняли ограничения проезда по всем ранее перекрытым участкам автодорог, сообщил региональный минтранс.

Тем не менее водителей просят соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями.

“Будьте особенно внимательными на участках с работающей техникой”, – советуют в ведомстве.

Напомним, что трассы закрывали из-за плохой видимости на время метелей.

Взято отсюда