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Производитель Jacobs прекратит продажу иностранных брендов кофе в России

редактор01 mins

Уходить с российского рынка компания при этом не собирается

Фото: unsplash.com

Американо-голландская компания JDE Peet’s, владеющая брендами Jacobs, Tassimo, Pickwick и другими, заменит все международные марки продукции на российском рынке местными из-за убытков.

Как пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании, из-за ребрендинга в РФ в первом полугодии 2023-го финансовые потери компании составили более 185 млн евро. Во второй половине года также ожидают, что прибыль в РФ будет “значительно ниже”.

В то же время полностью покидать российский рынок JDE не намерена, отметил гендиректор Фабьен Саймон.

Ранее сообщалось, что гендиректором “Данон Россия” стал племянник Рамзана Кадырова.

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