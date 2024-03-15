Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт
Бытовая техника / Фото: unsplash.com
Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, пишет “Коммерсант”.
Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию.
“В частности, об ограничении параллельного импорта сообщила шведская Electrolux Group (бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG)”, – отмечает издание.
По словам экспертов, знаменитые бренды могут полностью исчезнуть из продажи, однако им на замену придут, например, китайские товары.
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