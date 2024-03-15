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Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

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Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию

Бытовая техника / Фото: unsplash.com

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать поставки в Россию через параллельный импорт, пишет “Коммерсант”.

Компании подписывают с партнерами в других странах мораторий на реэкспорт в Россию.

“В частности, об ограничении параллельного импорта сообщила шведская Electrolux Group (бренды бытовой техники Electrolux, Zanussi, AEG)”, – отмечает издание.

По словам экспертов, знаменитые бренды могут полностью исчезнуть из продажи, однако им на замену придут, например, китайские товары.

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