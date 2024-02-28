Прожили вместе больше 50 лет. На Алтае посадили престарелого мужчину за надругательства над женой

77-летнего жителя Алтая отправили в колонию за надругательство над женой

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 4 года 2 месяца

В Горно-Алтайске вынесли приговор по необычному делу. Пожилая супруга написала заявление на мужа за принуждение к интиму. В итоге мужчину посадили. Подробности – в материале «КП».

Угрожал убийством

3 июля 2023 года 77-летний мужчина выпил и начал принуждать жену к выполнению супружеского долга. Она ему отказала – тогда он решил взять ее силой.

«Применяя к своей супруге насилие и высказывая угрозы убийством, совершил в отношении последней иные действия сексуального характера», – сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Как рассказали источники «КП», знакомые с ситуацией, пара прожила вместе больше 50 лет, супруги вырастили детей. Но вот уже примерно лет 15 как мужчина «потерял мужскую силу». На этом фоне начал выпивать. А когда напьется – заставлять жену ублажать его другими способами. Женщина терпела и прощала, но в последний раз муж перешел все границы допустимого.

Отказался говорить

Осужденный жестоко избил жену. Вред здоровью нанесен не был, но у женщины остались синяки и кровоподтеки. Угрозы убийства ей тоже показались нешуточными. Посоветовавший с детьми, она решила все-таки написать заявление.

Во время следствия и суда мужчина отказался говорить о случившемся и, по сути, свою вину не признал. Суд, с учетом собранных по уголовному делу доказательств, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

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Взято отсюда

28.02.2024