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Проклятие високосного года: почему в 2024 лучше не играть свадьбу

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28 декабря 2023г. – VRUBCOVSKE.RU. Примерно понять, чего ожидать от 2024 года в романтическом плане, не так уж и сложно. В первую очередь, следует проанализировать собственную жизнь за прошедшие четыре года – все поступки, возможные конфликты, взаимодействия с возлюбленным. Пишет 5 канал.

Если скрывать нечего и все было хорошо, вам можно и жениться, и венчаться. Никакая негативная карма не коснется. Если же наоборот, то вам лучше перенести свое торжество на следующий год, говорят эксперты.

В противном случае, високосный год подкинет множество проблем. Не исключено, что именно в 2024-м скрываемая долгое время тайна, особенно если это измена, будет раскрыта. Именно поэтому даже тем, кто точно уверен в своей второй половинке, лучше не планировать свадьбу в первые шесть месяцев года. Многое за это время может кардинально поменяться.

Фото: mykaleidoscope.ru

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Автор: vizitka01

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