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Прокуратура начала проверку после жалобы жильцов барнаульского ЖК на действия УК

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Прокуратура начала проверку после жалобы жильцов барнаульского ЖК на действия УК

редактор01 mins

Ранее они обратились к прокурору региона Антону Герману — компания не выполняет свои обязанности и мешает переходу дома под контроль новой организации, созданной собственниками

Фото: kubnews.ru

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по жалобам собственников квартир ЖК “Мичурин парк”. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, что ранее владельцы квартир написали видеообращение к Герману. В нем они рассказали о проблемах с управляющей компанией “ЖКИ”: несмотря на исправную плату по счетам, организация не выполняет свои обязанности. Она не вывозит мусор, оставила в плачевном состоянии детский комплекс, не чинит тротуары и фасады, а также удаляет счета собственников. Кроме того, ЖКИ якобы изымает общественное имущество, в том числе видеокамеры и пожарные рукава.

Жильцы рассказали, что собственники квартир создали новую УК – “Мичурин парк”, а остальные проголосовали за нее. Однако пока процедура перехода проводилась, ЖКИ провела новое голосование, по которому 99% жителей проголосовали за прежнюю УК. Жители считают, что оно сфальсифицировано.

“Антон Герман отреагировал на обращение граждан и поручил провести проверку соблюдения закона в действиях управляющей организации, встретиться с гражданами и дать принципиальную оценку всем их доводам”, – заявили в прокуратуре. 

Проведение проверки продолжается. Подробности ситуации выясняются.

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