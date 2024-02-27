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Прокуратура проверит “Победу”, отказавшую крупному алтайскому экс-депутату в перелете

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Мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться ремнем

Прокуратура проверит "Победу", отказавшую крупному алтайскому экс-депутату в перелете

Самолет в воздухе / Фото: unsplash.com

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале о начале проверки информации об отказе пассажиру в авиаперелете.

Как отмечает “Катунь 24”, инцидент произошел утром 27 февраля в аэропорту Барнаула. Авиакомпания “Победа” отказала мужчине в авиаперелете в Москву.

“Сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что мужчина, имеющий весьма плотное телосложение, не смог пристегнуться”, – уточняет издание.

По данным Telegram-канала Shot, с рейса сняли бывшего депутата АКЗС Артака Махсудяна.

“Не смог пристегнуться ремнем у аварийного выхода, но хотел лететь именно там, ведь там больше пространства для ног. Удлинитель ремня по правилам нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного выхода, но Махсудян же заплатил. А садиться на обычное место не хотел. Начался дебош, крики, маты, угрозы экипажу, экс-депутата сняли с рейса”, – отмечает канал.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося и даст оценку действиям работников авиакомпании.

новости Алтайский

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