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Прокуратурой Республики Алтай организована проверка в связи со смертью малолетнего ребенка

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31.12.2023 местная жительница, 2002 г.р., являющаяся матерью малолетних детей 2021 г.р и 2023 г.р., оставила их без присмотра по месту их             жительства в с. Подгорное Майминского района Республики Алтай.

Дети обнаружены 03.01.2024 их дедом, который сообщил о данном факте в органы полиции. Мальчик, 2023 г.р. умер, старший брат помещен в больницу с острым респираторным заболеванием. По предварительным данным, смерть четырехмесячного ребёнка наступила из-за переохлаждения. На место происшествия выезжал прокурор Майминского района Артур Мунатов. Прокуратурой республики организована проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Установлено, что ранее семья в поле зрения органов системы профилактики не попадала, на учете не состояла. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. 03.01.2024 следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения трупа малолетнего ребенка. Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой республики поставлены на контроль.

Мы связались с министром труда и социального развития Республики Алтай Адаром Суминым по поводу 2-летнего мальчика из Подгорного. Вот что он рассказал:

«Малыш в больнице на хорошем питании. Пока ему особо ничего не нужно кроме лечения. Чужих к малышу нельзя пускать по закону, только персонал медучреждения. Помощь в одежде и средствах гигиены можно приносить в Управление социальной защиты населения Майминского района. Семья на учете у нас не состояла, ни родственники, ни соседи сигналов не давали».

Напомним, вчера в Подгорном обнаружили двух детей в неотапливаемом доме. Мать уехала в другое село отмечать Новый год. Четырёхмесячный сын умер от переохлаждения, его двухлетний брат госпитализирован с сильной простудой. Возбуждено уголовное дело.

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