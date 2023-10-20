Прокуратура Алтайского края проверила информацию об отсутствии отопления в детском саду

Накануне в СМИ появилась информация, что в детском саду «Парус» в мкр. Фирсова Слобода отсутствует тепло. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить это сообщение.

19 октября работники прокуратуры и представитель Роспортебнадзора побывали в детском саду. С помощью специального измерительного оборудования была измерена температура – она оказалась 25 градусов Цельсия и выше. Причем самая низкая была в помещении, которое проветривалось во время дневного сна. Учреждение отапливается собственной котельной, работающей на газе. Помимо батарей она оснащена так называемыми «теплыми» полами.

В саду также присутствовали члены родительского комитета. Они отметили, что перебоев с отоплением не наблюдалось с момента его запуска 15 сентября. Жалоб на оказание услуг по пребыванию детей в учреждении они не имеют.

Как резюмировали в пресс-службе региональной прокуратуры, итоги проверки не подтвердили доводы публикации о нахождении воспитанников детского сада в опасном положении из-за отсутствия отопления.

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Взято отсюда