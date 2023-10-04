Прокуратура может через суд добиться отставки главы Завьяловского района

Николай Онищенко, глава Завьяловского района Фото: газета "Светлый путь"

Николай Онищенко – не первый глава района в Алтайском крае, карьера которого оказалась под угрозой из-за пристального внимания прокуратуры

Прокуратура Завьяловского района обратилась в суд муниципалитета с иском об отставке главы Николая Онищенко, стало известно “Толку”. Это произошло после того, как на сессии райсовета 25 сентября депутаты отказались выполнить требование надзорного органа о лишении главы полномочий, а только вынесли ему предупреждение. По словам краевого депутата по этому округу Сергея Серова, который присутствовал на сессии, уже на заседании представитель прокуратуры предупредил, что следующим шагом будет обращение в суд.

Напомним, представление об отстранении главы от должности надзорное ведомство направило в райсовет еще в конце июля. Однако до 25 сентября депутаты не собирались на сессию. Среди оснований для вынесения такого требования в прокуратуре отмечали следующее.

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