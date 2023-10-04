04.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Бийские школьники строят будки и шьют бандажи для бездомных кошек и собак.
Новости Горняк
В Локтевском районе отремонтируют 60-летний Дом Культуры
Новости Алтай
В Новосибирской области 14-летняя школьница пыталась убить сверстницу канцелярским ножом
Новости Горняк
В Алтайский край идет потепление под +20 градусов с ночными заморозками
Новости Алтай
В Рубцовске задержали террориста! Видео
Новости Алтай
Скульптуру из 11 тысяч гаек создал барнаулец. Моделью выступила жена мастера

Коллекция категорий

Бизнес149 Новости
Здоровье313 Новости
Новости Алтай1375 Новости
Новости Горняк228 Новости
Образование158 Новости
Общество374 Новости
Объявления80 Новости
Политика290 Новости
Спорт211 Новости
Платим за интересные новости!

Прокуратура может через суд добиться отставки главы Завьяловского района

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Николай Онищенко, глава Завьяловского района Фото: газета "Светлый путь"

Николай Онищенко – не первый глава района в Алтайском крае, карьера которого оказалась под угрозой из-за пристального внимания прокуратуры

Прокуратура Завьяловского района обратилась в суд муниципалитета с иском об отставке главы Николая Онищенко, стало известно “Толку”. Это произошло после того, как на сессии райсовета 25 сентября депутаты отказались выполнить требование надзорного органа о лишении главы полномочий, а только вынесли ему предупреждение. По словам краевого депутата по этому округу Сергея Серова, который присутствовал на сессии, уже на заседании представитель прокуратуры предупредил, что следующим шагом будет обращение в суд.

Напомним, представление об отстранении главы от должности надзорное ведомство направило в райсовет еще в конце июля. Однако до 25 сентября депутаты не собирались на сессию. Среди оснований для вынесения такого требования в прокуратуре отмечали следующее.

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости