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Прокуратура наказала регоператора за мусорную самоволку в поселке Барнаула

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Прокуратура наказала регоператора за мусорную самоволку в поселке Барнаула

Мусоровоз Фото: Анна Меньшикова

В прокуратуре подчеркнули, что участие регоператора в деятельности по обращению с ТКО начинается с погрузки мусора и обязанность погрузки в принципе не может быть возложена на потребителя

Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура вынесла представление директору регоператора “Экосоюз” за самовольные изменения в схеме по сбору мусора в поселке Лесном и других населенных пунктах, сообщает “Банкфакс”.

Ранее жители Лесного пожаловались в соцсетях, что им приходится в мороз ждать машину на точках и самостоятельно грузить свой мусор. В администрации Барнаула уже взяли ситуацию на контроль.

В ответе, который получила местная жительница, указано, что на территории поселка заключены 183 договора на оказание услуг по обращению с ТКО в письменном виде. С другими потребителями (всего в Лесном насчитываются 802 домовладения) договор считается заключенным по типовой форме. Сбор отходов в основной массе осуществляется от домовладений, так как в поселке существует единственная контейнерная площадка на улице Санаторной.

По условиям типового договора, “Экосоюз” обязан принимать отходы в объеме и месте, которые определены в приложении № 1. Из него следует, что если для потребителя органами местного самоуправления не определили место накопления (сбора) ТКО, то в качестве него указывается адрес домовладения.

В типовом договоре место сбора мусора у потребителей поселка не менялось. Между тем “Экосоюз” организовал иной способ сбора отходов – непосредственно в мусоровоз, когда потребители сами осуществляют погрузку.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что регоператор изменил существенные условия договора с нарушением требований действующего законодательства. На этом основании природоохранная прокуратура внесла представление об их устранении в адрес директора “Экосоюза”.

Также 19 декабря 2023 года прокуратура Барнаула внесла представление в адрес главы города по причине ненадлежащей реализации полномочий в области организации деятельности по накоплению и сбору ТКО в Лесном.

Взято отсюда

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