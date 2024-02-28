Пилоты. Самолет Фото: unsplash.com

Действия сотрудников авиакомпании оценят в надзорном ведомстве. Если выявят нарушение, будут приняты меры реагирования

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после сообщения о том, что экс-депутата АКЗС Артака Махсудяна сняли с авиарейса, сообщается в Telegram-канале ведомства.

“Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работникам авиакомпании”, – говорится в сообщении.

27 февраля авиакомпания “Победа” отказала в обслуживании пассажиру рейса Барнаул – Москва. Им оказался бывший депутат АКЗС от КПРФ Артак Махсудян. Мужчину сняли с рейса сотрудники полиции, которых вызвали бортпроводники. Причиной конфликта стало то, что полный пассажир не смог пристегнуться и не захотел пересесть на другое место. Проводники пояснили пассажиру, что поскольку он находится на месте у аварийного выхода, то не сможет воспользоваться удлинителем для ремня.

Взято отсюда