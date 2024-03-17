Прокуратура проверит все обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

По поручению Антона Германа проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, а также выясняются все обстоятельства ДТП

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с ДТП в Немецком национальном районе, которое произошло утром 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Авария случилась около 8.30 на 204 км автодороги К-08 Крутиха – граница с Республикой Казахстан. 56-летний водитель автобуса Van Hool при движении со стороны Славгорода не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

В автобусе находилось 56 человек (два из которых водители), 54 пассажира, из них три ребенка. Пассажиров доставили в дом культуры села Гришковка для временного размещения, потом за ними приехал дополнительный автобус из Павлодара. Как ранее сообщили в МЧС, семь человек получили легкие ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции с привлечением специальной техники оказали помощь в отбуксировке автобуса на проезжую часть.

По поручению Антона Германа проводится проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию, соответствия дорожного полотна и нанесенной разметки.

Взято отсюда.

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