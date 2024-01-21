Прокурор Алтайского края назначил проверку по факту серьезного ДТП в Бийске

За медицинской помощью обратились двое взрослых и ребенок

По поручению Антона Германа, прокурора Алтайского края проводится проверка в связи с травмированием граждан в Бийске, сообщает прокуратура региона.

Напомним, что 20 января в Бийске по ул. Советской произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля.

В результате ДТП пострадали двое взрослых и ребенок. Причины и условия произошедшего, а также тяжесть телесных повреждений граждан устанавливаются, они госпитализированы в медицинское учреждение.

Также прокурор назначил проверить, как организовано соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших происшествию.

По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере дорожного травматизма и организации движения. Также контролируется принятие процессуального решения следственным органом. Проведение прокурорской проверки продолжается.

погода рп5 прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда