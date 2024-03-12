Прокурор назвала возможную причину махинаций с кабелями в Горэлектротрансе Барнаула

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По данным гособвинения, Николай Петряшин мог согласиться на махинации с электрическими кабелями, чтобы выполнить обязательства перед учредителем предприятия – горадминистрацией

В Центральном районном суде Барнаула прошло очередное заседание по уголовному делу руководителя муниципального предприятия “Горэлектротранс” Николая Петряшина. По версии правоохранителей, он пошел на махинации с электрическими кабелями, чем превысил свои полномочия и нанес ущерб бюджетам города и Алтайского края. Среди причин такого поведения гособвинитель назвал желание любой ценой выполнить взятые предприятием обязательства перед мэрией Барнаула.

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Заседание Центрального районного суда прошло в понедельник, 11 марта. На нем, кроме служителя Фемиды, присутствовали прокурор, директор муниципального предприятия Николай Петряшин и его защитник – Дмитрий Орлов.

Сейчас руководитель Горэлектротранса находится под домашним арестом, в суд он прибыл в сопровождении сотрудника УФСИН. На вопрос “Толка”, согласен ли подозреваемый с доводами стороны обвинения, Петряшин ответил отрицательно. Однако высказывать свое мнение в ходе заседания не стал, решив сделать это позже, о чем уведомил судью. Что касается защитника, то он от каких-либо комментариев воздержался.

Заседание прошло довольно быстро. Доводы потерпевшей стороны и аргументы свидетелей будут представлены в ходе следующих судебных заседаний. В обстоятельства дела участников погрузил прокурор.

Напомним, глава Горэлектротранса подозревается в превышении должностных полномочий с указанием на пункт “е” статьи Уголовного кодекса 286, часть 3, а именно: “из корыстной или иной личной заинтересованности”. Суть дела описана в постановлении Индустриального районного суда, где оно рассматривалось ранее. Более подробно об этом можно прочитать здесь .

В нем сказано, что Николай Петряшин якобы дал свое согласие на замену дорогих электрических кабелей, заложенных в смету на капитальный ремонт сетей, на более дешевые. Причем подрядчику заплатили по полной стоимости изначально вписанных в смету кабелей.

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Согласно материалам уголовного дела, в 2022 году министерство транспорта Алтайского края на условиях софинансирования выделило Барнаулу субсидию на развитие городского электрического транспорта.

Деньги предусмотрели в рамках госпрограммы “Развитие транспортной системы Алтайского края” на 2021–2024 годы. Размер финансирования составил около 76,5 млн рублей (это 95% от общего уровня софинансирования). Краевой минтранс и администрация города подписали соглашение о предоставлении данной субсидии.

Далее. С февраля по сентябрь 2022-го с целью реализации данного соглашения сотрудники комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи ( его реорганизовали в 2023 году ) поручили Петряшину провести мониторинг и выявить направления, требующие особого внимания, говорится в деле. Так были обнаружены два проблемных участка: от здания на улице Советской Армии, 144а до Малахова, 62, а также от улицы Антона Петрова, 120б до улицы Юрина протяженностью более 3 км.

По словам гособвинителя, в июле 2022 года проектный институт “Алтайкоммунпроект” разработал для Горэлектротранса локальные сметные расчеты по капремонту этих участков кабельных линий. Цена вопроса вместе с материалами – более 12,5 млн рублей на один и свыше 8,3 млн рублей на другой участок. Большая часть суммы и должна была покрыть субсидия.

В сентябре муниципальное предприятие подписало соглашение с профильным комитетом на получение субсидии в размере около 95,6 млн рублей (вместе с региональными дотациями). Предполагалось, что деньги пойдут на модернизацию, ремонт, капремонт и восстановительный ремонт подвижного состава, тяговых подстанций, кабельных линий, контактной сети и т.д.

При этом Горэлектротранс должен был проследить за ходом работ и своевременным исполнением договоров. В случае же невыполнения обязательств предприятию пришлось бы вернуть госдотации. Все необходимые документы, в том числе акты выполнения работ, нужно было предоставить до конца 2022 года, отметили в ходе заседания.

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Проект благополучно прошел госэкспертизу. А вот аукцион на определение подрядчика на капремонт провалился. Браться за работу никто не хотел. Согласно позиции обвинения, Николай Петряшин “с целью выполнения взятых на себя обязательств” обратился в компанию “Альфа-Энерго”. Как полагают правоохранители, он предложил заключить с фирмой договор подряда на ремонтные работы, как с единственным поставщиком.

Как сообщил прокурор, директор компании Артем Капустин согласился, но при условии замены предусмотренных сметами материалов (кабелей АСБл) на другие, более дешевые (ААБл). Причем при сохранении суммы контракта.

“Что со слов Капустина повлечет извлечение им, как субъектом предпринимательской деятельности, достаточной для него прибыли“, – заметила сторона обвинения.

Личная же заинтересованность Петряшина, по мнению следствия, выражалась совсем не в денежном (имущественном) эквиваленте. Его мотивация была связана с тем, чтобы “не допустить для себя возможных негативных репутационных рисков в связи с неисполнением условий договора предприятия и комитета”, отметил гособвинитель.

“…а также нежелание утруждать себя и подчиненных ему сотрудников должным образом исполнять свои должностные обязанности, в частности лично участвовать в организации поисков контрагентов для выполнения условий договора прошедших госэкспертизу смет”, – добавила прокурор.

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В итоге сети отремонтировали, а подрядчик получил деньги за свою работу, большая часть из которых (17,7 млн рублей) – это средства субсидии. Переплата составила более 2,1 млн рублей. Именно на эту сумму бюджетам Барнаула и Алтайского края и был нанесен ущерб, отмечалось еще в постановлении Индустриального районного суда.

При этом сам Петряшин, будучи должностным лицом, якобы прекрасно знал о недопустимости такого поведения, заметила прокурор.

Правовую оценку произошедшему дадут правоохранительные органы и суд. После рассмотрения дела по существу на заседаниях намерены выслушать все стороны процесса, в том числе потерпевших и свидетелей.

Пока же Петряшину оставили прежнюю меру пресечения в виде домашнего ареста. Более того, до 31 мая 2024 года он официально будет занимать должность руководителя Горэлектротранса. До этой даты ранее был продлен срок его полномочий, отметили в ходе заседания. В настоящее время обязанности директора выполняет главный инженер Горэлектротранса Александр Возный.

Взято отсюда.

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