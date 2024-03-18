Прокушенная нога и несколько швов. Жительница Барнаула спустя несколько лет добилась денежной компенсации после нападения на нее питбуля

Суд в Барнауле постановил взыскать 150 тысяч рублей с владелицы агрессивной собаки

Раны от собачьих укусов оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать

Жительница Барнаула, которую покусал пёс, смогла добиться от его хозяйки возмещения морального вреда. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Алтайского края, история произошла ещё в ноябре 2021 года. Женщина как обычно вышла прогулять своего стаффордширского терьера, но тут на ее пса напала другая собака – питбультерьер, который был без намордника и поводка. В момент, когда хозяйка стаффорда пыталась оттащить свою собаку, питбуль набросился на неё саму и начал кусать за ноги.

Как сообщается, хозяйка агрессивной собаки всё это время находилась неподалёку и видела нападение, но даже не попыталась вмешаться в ситуацию.

Потерпевшая обратилась в травмпункт. Раны от собачьих укусов оказались настолько глубокими, что их пришлось зашивать.

Хозяйка стаффорда попыталась договориться с ответчицей о возмещении морального вреда, но та наотрез отказалась общаться и заявила, что её вины в случившемся нет.

В итоге, в октябре 2023 года спор между двумя собачницами дошёл до суда. В качестве компенсации пострадавшая потребовала 300 тысяч рублей. Суд установил, что ответчица не обеспечила должный уход за своей собакой на прогулке, что и повлекло за собой причинение вреда здоровью потерпевшей. Суд решил удовлетворить требования истца, но снизил сумму компенсации вдвое.

В итоге хозяйку питбультерьера обязали выплатить 150 тысяч рублей. Та с решением не согласилась и подала апелляцию в краевой суд. Повторное рассмотрение дела прошло в феврале 2024 года. Однако, решение вышестоящей инстанции лишь подтвердило вердикт районного суда. Хозяйке агрессивной собаки придется заплатить 150 тысяч рублей.

Напомним, что в Алтайском крае правила выгула собак регулируются указом губернатора. Согласно документу, спускать животное с поводка можно только на специально обустроенных для этого площадках, за пределами населённых пунктов или на своей придомовой территории. Во всех остальных случаях пёс должен быть на поводке. Исключения сделаны только для щенков до трёх месяцев и карликовых пород.

Кроме того, собаки, относящиеся к числу потенциально опасных пород, должны выгуливаться исключительно в наморднике. Сейчас правительством страны сформирован список более чем из десятка таких пород и их помесей.

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Взято отсюда

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