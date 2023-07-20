ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Образование
Советник директора Анастасия Розенкова отмечена отличительным знаком и сертификатом межгосударственного экспертного совета
Общество
Путин прокомментировал ход спецоперации на совещании Совбеза
Общество
Банк России повысил ключевую ставку до 8,5% годовых
Общество
Российские управляющие компании обяжут создать специальные счета для оплаты коммунальных услуг
Общество
В Барнауле до конца августа продлили перекрытие части улицы Веры Кащеевой
Общество
Роспотребнадзор принял меры после заражения жителей Рубцовска церкариозом

Коллекция категорий

Бизнес62 News
Здоровье76 News
Новости Алтай138 News
Новости Горняк61 News
Образование60 News
Общество108 News
Объявления56 News
Политика76 News
Спорт69 News
У вас есть новость? Присылайте!
объявления

Пропал подросток в Бийске. Следователи возбудили уголовное дело по статье “убийство”

редактор01 mins
Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство после пропажи 13-летнего подростка Плесовских Александра Юрьевича

UPD Найден, мертв

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство после пропажи 13-летнего подростка Плесовских Александра Юрьевича

По данным следствия, 15 июля 2023 года в вечернее время подросток ушел из дома в городе Бийске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее несовершеннолетний из дома не уходил.

Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Был одет в футболку темно-синего цвета, шорты из материала «джинса» темно-синего цвета, на ногах сланцы резиновые черного цвета открытой формы.
 Кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам:

8(385 2) 29-80-02

8-905-981-16-60 или 02.

Related News