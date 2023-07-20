Пропал подросток в Бийске. Следователи возбудили уголовное дело по статье “убийство”

UPD Найден, мертв

Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство после пропажи 13-летнего подростка Плесовских Александра Юрьевича

По данным следствия, 15 июля 2023 года в вечернее время подросток ушел из дома в городе Бийске в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Ранее несовершеннолетний из дома не уходил.



Приметы: на вид 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Был одет в футболку темно-синего цвета, шорты из материала «джинса» темно-синего цвета, на ногах сланцы резиновые черного цвета открытой формы.

Кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить по телефонам:

8(385 2) 29-80-02

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