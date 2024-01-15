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Пропало 16 сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

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Пропало 16 сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Шушарах

Ранее сообщалось, что компания не может связаться с 54 сотрудниками

Wildberries продолжает поиски 16 человек, работавших на складе в петербургских Шушарах 13 января, когда там произошел пожар, пишет “Российская газета”

Накануне вечером сообщалось, что компания не может связаться с 54 сотрудниками, которые присутствовали на складе во время пожара. Стало известно, что некоторые из этих людей оставили на рабочем месте личные вещи, включая телефоны, чтобы успеть быстро и безопасно эвакуироваться.

“На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек”, – сообщает Wildberries.

Напомним, пожар в петербургском логистическом центре маркетплейса Wildberries начался в субботу утром. Возгорание началось в недавно построенном складском комплексе в поселке Шушары. Там хранились товары, предназначенные для дальнейшего направления в пункты выдачи заказов. По оценкам пожарных, площадь возгорания составила 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать спустя сутки.

Работников склада эвакуировали. Предполагается, что ущерб от пожара на складе Wildberries может достигнуть 10-11 миллиардов рублей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries.

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Взято отсюда

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