Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка все это время жила у друга

Сейчас ребенок находится у родителей

Фото: unsplash.com

Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка находилась у своего друга, который учится с ней в одной школе. Об этом рассказал источник amic.ru.

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В “Лизе Алерт” рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания ребенка, оповестили местных жителей, проживающих рядом.

Вечером 8 сентября Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил, что девочку нашли. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, ее передали родителям. Следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения школьницы, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка.

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