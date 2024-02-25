Пропавшее золото Колчака может быть скрыто на Алтае

По одной из версий адмирал Колчак спрятал имперское золото в Тавдинских пещерах

О золоте Колчака и его соратников уже столько написано, собрано легенд и домыслов, что даже в наше время эта загадка будоражит умы. Тонны белогвардейского золота остаются заветной мечтой современных кладоискателей и авантюристов. Многие уверены: искать золото Колчака надо на Алтае.

До легенды

Одной из тайн, оставшихся после крушения Российской Империи, считается исчезновение золотого запаса – 1600 тонн. Когда началась Первая мировая война, Император Николай II приказал отправить золото в глубь страны и надежно его укрыть.

– Огромный золотой запас достался Колчаку. Эти деньги дали ему огромную власть. Сотни тонн золота пошли на покупку оружия и осели в США, Англии, Франции и Японии. В начале 1920 года было решено перевезти 29 вагонов драгоценностей общей стоимостью более чем на 650 миллионов золотых рублей из Омска во Владивосток, – рассказывает Дмитрий Ерошкин, старший научный сотрудник Бийского краеведческого музея.

Но до Владивостока состав не дошел. В районе Иркутска эшелон был остановлен бывшими союзниками Колчака, чешскими легионерами, золото было передано большевикам. Однако, третья часть золотого запаса бесследно исчезла. Куда делись 200 миллионов? Затерялись в дороге? Или все же предусмотрительный адмирал спрятал часть сокровищ? Именно здесь заканчивается историческая достоверность и начинаются легенды и версии.

Вглубь, в пещеры

Есть несколько версий о следах императорского золота на Алтае.

Не так давно появилась информация, что в Чемальском районе Республики Алтай обнаружен белогвардейский обоз. Историки предполагают, что в нем может находиться часть колчаковского золота. Обоз обнаружен в одном из глубоководных озер, расположенных на склоне хребта Куминские Белки. Эта версия появилась после того, как в городском архиве Иркутска нашли листки из записной книжки сторонника Колчака генерала Бакича с описью ценных вещей и приблизительным указанием их местоположения. Однако позже, эту информацию опровергли.

Еще одна версия связана с самыми загадочными пещерами Горного Алтая – Тавдинскими. Она более реалистична.

Большая часть пещер до сих пор не изучена. Есть места куда не только нога путешественника, но и ученого еще не ступала. Историки говорят, что в годы гражданской войны, здесь шли ожесточенные бои. Большинство алтайцев тогда ушло в горы, в тайгу. Многие богачи вступили в белогвардейские банды, а бедняки перешли на сторону красных.

– Протяженность скал – около 5 километров. Находясь здесь, понимаешь: место, чтобы укрыть драгоценности, – идеальное. Многочисленные лазы, уходящие вглубь, гроты, труднодоступные галереи. Прячь, где хочешь, – говорит Дмитрий Швецов, гид.

По одной из версий здесь укрывались белогвардейцы. По рассказам уроженца этих мест Григория Кузнецова, часть запаса из «золотого поезда» Колчака спрятана именно в одной из пещер.

В рассказах фигурировала и фамилия Олимпиева, жившего в 1920-1930-е годы в Тавде, и служившего при Колчаке в Омском банке. Имел ли он отношение к пропавшему золоту или нет, не выяснено до сих пор.

В разные годы кладоискатели наведывались в пещеры в поисках золота. Сам поиск клада – это уже приключение. Современные Индианы Джонс во всеоружии встречаются здесь в любое время.

С помощью страховочной веревки, с киркой и лопатой кладоискатели обследуют труднодоступные лазы и лабиринты пещер. Металлоискатель здесь не помощник, в горных породах большое содержание различных металлов, очень легко попасть на ложный след. Смельчаки спускаются в колодцы и углубления, которых в Тавдинских пещерах сотни, осматривают их, отодвигают камни. Занятие рискованное. Но кладоискателей этим не испугать, ведь на кону – золото Российской Империи.

– Пещеры образовались более миллиона лет назад в процессе вымывания мягких карстовых пород. Некогда здесь обитали наши древние пращуры. Учеными-археологами был найден 12-ти сантиметровый слой золы и осколки кухонной утвари разных эпох, – продолжает рассказ Дмитрий Швецов.

Духи охраняют клад?

Местным жителям Тавдинские пещеры столетиями внушают мистический ужас. К примеру, рассказывают, что до сих пор в пещерах встречают призрака, который якобы похож на знаменитого вождя Белого движения. Правда, местные шаманы говорили о присутствии здесь загадочного духа задолго до революции.

– Легенды и поверья связанные с пещерами белогвардейцы могли использовать в качестве дополнительной охраны от любопытных глаз, – уверен Владимир Войчишин, краевед.

Историки утверждают, что на стороне белых было немало алтайцев, хорошо знавших эти места, они могли даже прибегнуть к помощи шаманов, чтобы надежно укрыть ценности. В любом случае, в каждом слухе есть доля правды, но попробуй ее найти.

Здесь тысячелетиями жили люди. Еще задолго до революции, в начале позапрошлого века, в пещерах прятались старообрядцы, которых называли скрытниками.

Эзотерики называют эти пещеры перекрестком миров.

Тюркские шаманы в пещерах приносили в жертву юных девушек, поэтому один из гротов называется «Девичьи слёзы». Здесь всегда совершали энергетически мощные обряды. Видимо поэтому здесь встречают призраков.

Есть еще несколько версий о следах колчаковского золота на Алтае. Краеведы рассказывают, что белогвардейцы шли на юг, к Монголии.

– Не исключена вероятность, что золото могли спрятать на Семинском перевале, а также в районе Денисовой пещеры. Местные жители рассказывали, что видели у белогвардейцев ящики. Возможно, в них и было золото, – высказывает версию Дмитрий Ерошкин.

С Тавдинскими пещерами и с Алтаем связана еще одна легенда. Часть золота могла оказаться у сподвижника Колчака кровожадного барона Унгерна. Сам барон в 1921 году был расстрелян в Новониколаевске, как прежде назывался Новосибирск, а за его состоянием велась охота еще долгое время.

– Самый известный в Горном Алтае глава повстанческого отряда времен гражданской войны есаул Александр Кайгородов, был соратником барона Унгерна. Он мог передать ему часть золота, чтобы спрятать в алтайских горах. Сам Кайгородов, был предан и убит, – приводит факты Дмитрий Еровшин.

Безголовый призрак Кайгародова еще долго являлся жителям Алтая. Возможно, в Тавдинских пещерах бродит именно он – охраняет несметные богатств. Но эта легенда по популярности, несомненно, уступает рассказам об императорской казне. И кто знает, сколько еще тайн хранят пещеры и горы Алтая.

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Взято отсюда