Пропавшего барнаульского баскетболиста нашли на берегу Енисея

19 марта в Красноярском крае было найдено тело барнаульского спортсмена Антона Петухова, который перестал выходить на связь после 31 декабря 2023 года.

Несколько месяцев волонтеры Сибири искали молодого спортсмена, который был заметным игроком баскетбольного клуба «Барнаул».

Перед новым, 2024 годом, юноша посетил свой родной город Красноярск, где увиделся с родными и близкими. Он собирался лечиться после спортивной травмы, полученной в Барнауле. К началу нового года стало известно, что 30 декабря Антон Петухов около 3 часов 30 минут утра вышел из дома родителей и бесследно исчез.

Как сообщил накануне телеграм-канал «Борус», тело Антона Петухова обнаружили специалисты «КГКУ Спасатель» вблизи села Частоостровское. Сотрудники полиции произвели опознание и установили его личность.

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Взято отсюда.

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