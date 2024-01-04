Баскетболист Антон Петухов Фото: БК "Барнаул"

Возможно, молодой человек погиб после падения. Его продолжают искать пятые сутки, в поисках участвуют волонтеры, полиция, родные и друзья парня

20-летний баскетболист клуба “Барнаул” Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, мог погибнуть. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Правоохранители установили по камерам видеонаблюдения, что молодой человек шел на остров Татышев со стороны левого берега и упал с Октябрьского моста в реку Енисей. Поиски в настоящее время продолжаются, сообщают GorNovosti.

Напомним, спортсмен ушел из дома по улице 78 Добровольческой бригады в ночь на 31 декабря. Парня ищут пятый день.

Баскетболист Антон Петухов является воспитанником школы “Енисея” и молодежки ЦСКА. Чемпион Единой молодежной лиги ВТБ и победитель первенства ДЮБЛ в 2021 году. Летом 2023 года перешел в баскетбольный клуб “Барнаул”. В Суперлиге сезона-2023/24 он успел отыграть шесть матчей.

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