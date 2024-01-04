Силовики установили это по камерам видеонаблюдения

Пропавший баскетболист Антон Петухов упал с Октябрьского моста в Красноярске. Такие обстоятельства установили сотрудники полиции.

30 декабря в 03:30 Антон вышел из дома по адресу 78-й Добровольческой Бригады, 4. С тех пор его никто не видел. Как сообщали волонтеры «Поиска пропавших детей», по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел.

В пресс-службе ГО и ЧС по Красноярскому краю NGS24.RU рассказали, что поиски Антона уже ведутся — в полиции обозначили участок падения спортсмена. Волонтеры ПСО «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной также сообщили о поисках — планируется обследовать дно, поверхности реки Енисей и проток.

Антон Петухов был воспитанником знаменитого баскетбольного клуба ЦСКА, он играл за БК «Барнаул», а также был чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021), чемпионом ДЮБЛ (2021).

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Взято Источник

05.01.2024