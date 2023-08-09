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Пропавшую 12-летнюю девочку ищут в Алтайском крае

редактор01 mins

Она во время прогулки ушла от машины и потерялась

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае ищут пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом рассказали в региональном СК.

Вечером 8 августа она уехала с родственниками в село Верх-Коптелка, вышла прогуляться и потерялась. Сразу после получения сообщения о пропаже следователи возбудили уголовное дело и организовали поиски, которые ведутся по настоящий момент.

Приметы девочки: рост около 140 сантиметров, плотного телосложения, волосы светлые, глаза зеленые.

Была одета: бейсболка желтого цвета, футболка черного цвета с рисунком бело-розового цвета, черные брюки, черные кроссовки.

Тем, кто обладает информацией о пропавшей, просьба позвонить в управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по телефону 8 (3852) 29-80-94 (круглосуточный телефон доверия) или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи – 102).

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